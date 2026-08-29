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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Liverpool akhirnya mencapai kesepakatan untuk transfer senilai 144 juta euro

Transfers
Liverpool

Liverpool telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain mengenai nilai transfer Bradley Barcola, seperti dilaporkan jurnalis Inggris tepercaya Ben Jacobs.

The Reds sudah cukup lama bersaing untuk memboyong pemain sayap kiri itu dari PSG dan klub asuhan manajer Andoni Iraola itu akhirnya berhasil mendapatkannya.

Liverpool akan membayar 123 juta euro, yang masih bisa meningkat menjadi 144 juta euro lewat bonus.

Sebelumnya Liverpool juga sempat mempertimbangkan kesepakatan paket dengan Ibrahim Mbaye, tetapi pemain sayap kanan asal Senegal itu dijual ke Aston Villa pada Jumat malam seharga 55 juta euro.

Barcola total memainkan 152 pertandingan untuk raksasa Prancis tersebut. Ia mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist. Ia dua kali menjuarai Liga Champions bersama klub itu.

PSG juga sudah mendatangkan Mika Godts sebagai pengganti di sayap kiri. PSG membayar 55 juta euro kepada Ajax untuk penyerang asal Belgia itu.

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