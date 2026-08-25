Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengungkap perkembangan terbaru terkait keterkaitan Cody Gakpo, bintang Liverpool, dengan kepindahan ke Manchester City selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini.

Romano mengatakan, di kanal "YouTube" miliknya: "Manchester City telah melakukan kontak langsung dan pertemuan dengan agen Cody Gakpo. Lalu bagaimana status kesepakatan ini?".

Ia menambahkan: "Pertama, Tottenham memiliki kesepakatan dengan Gakpo mengenai syarat-syarat pribadi kontrak, dan itu merupakan kesepakatan lisan sejak Juli. Ini tidak berarti pemain tersebut meminta untuk hengkang dari Liverpool, karena ia sangat bahagia di sana, tetapi dari sisi Spurs, kesepakatan finansial mengenai syarat-syarat pribadi akan siap jika kedua klub mencapai kesepakatan".

Ia melanjutkan: "Manchester City telah masuk dalam perburuan Gakpo. Mereka juga telah melakukan pertemuan dan mulai membahas angka-angka kontrak, sehingga City siap bersaing dengan Tottenham untuk kesepakatan ini".

Ia meneruskan: "Namun jangan lupa bahwa Liverpool tidak akan memberikan lampu hijau bagi kepergian Gakpo pada hari-hari terakhir masa transfer musim panas kecuali jika mereka berhasil merekrut dua pemain sayap".

Ia menyambung: "Prioritas utama adalah Bradley Barcola, dan kesepakatan ini masih sepenuhnya terbuka, kemudian Liverpool akan menandatangani kontrak dengan pemain sayap lainnya. Dalam beberapa hari ini klub telah melakukan pembicaraan mengenai dua tawaran untuk Yankuba Minteh, dan mereka masih berbicara dengan agennya, serta ada pula alternatif lain".

Ia menutup: "Liverpool berupaya merekrut dua pemain sayap. Dan jika dua pemain sayap bergabung, Gakpo bisa pindah ke Manchester City atau Tottenham. Kita akan lihat apa yang akan terjadi".



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