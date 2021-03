LIVE: Undian Babak Perempat-Final & Semi-Final Liga Champions 2020/21

Hasil undian 16 besar Liga Champions

Big match untuk raksasa LaLiga Barcelona yang harus berhadapan dengan juara Ligue 1 Paris Saint-Germain!

Inilah hasil lengkap undian:

Manchester City vs Borussia Monchengladbach

Lazio vs Bayern Munich

Atletico Madrid vs Chelsea

Liverpool vs RB Leipzig

Porto vs Juventus

Barcelona vs PSG

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid