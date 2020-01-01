LIVE: Undian Babak 16 Besar Liga Champions 2020/21

Hasil undian 16 besar Liga Champions
Hasil undian 16 besar Liga Champions
Big match untuk raksasa LaLiga Barcelona yang harus berhadapan dengan juara Ligue 1 Paris Saint-Germain!
Inilah hasil lengkap undian:
Manchester City vs Borussia Monchengladbach
Lazio vs Bayern Munich
Atletico Madrid vs Chelsea
Liverpool vs RB Leipzig
Porto vs Juventus
Barcelona vs PSG
Sevilla vs Borussia Dortmund
Atalanta vs Real Madrid
Barca ketemu PSG?— Goal Indonesia (@GOAL_ID) December 14, 2020
Atleti bentrok Man City?
😁 Namanya juga simulasi...
Berikut adalah hasil yang didapat oleh Goal.
Kalian ingin menjajal? Ikuti tautan ini dan sampaikan hasilnya.#UCLDrawhttps://t.co/lgQtXWqYWQ
LIVE Drawing: https://t.co/qNMFmFwK2Z pic.twitter.com/cWQaCkPhhK
Gol Terbaik Babak Grup
Kalian dapat menjatuhkan pilihan gol terbaik di babak grup Liga Champions 2020/21 dengan mengikuti tautan ini.
Prosedur undian babak 16 besar
Prosedur undian babak 16 besar
1. Terdiri atas dua pot. Pot pertama para juara grup, pot kedua runner-up.
2. Tim yang berasal dari federasi sepakbola dan grup yang sama tidak akan bertemu di babak ini.
3. Tim yang berasal dari pot pertama akan menjalani laga tandang terlebih dahulu.
Tanggal pertandingan
Leg pertama: 17, 18 24, 25 Februari
Leg kedua: 10,11,17,18 Maret
Inilah para juara babak grup UCL 2020/21
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Chelsea
Juventus
Liverpool
Manchester City
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Inilah para runner-up babak grup UCL 2020/21
Atalanta
Atletico Madrid
Barcelona
Borussia Monchengladbach
Lazio
RB Leipzig
Porto
Sevilla
Sampai Jumpa Di Hari Pertandingan!
Dengan demikian berakhirlah acara undian fase grup Liga Champions 2020/21. Grup mana yang paling mendebarkan? Apakah kalian puas dengan hasil undian?
Apapun itu, mari kita nantikan duel-duel seru yang tersaji di kompetisi antarklub paling akbar benua biru ini. Sampai jumpa di hari pertandingan! 😎
Pemain Terbaik: Robert Lewandowski
Pemain Terbaik: Robert Lewandowski
🌠 UEFA Men's Player of the Year 🌠— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🏆 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 🔴#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/rUoVxPtSXq
Pelatih Terbaik: Hansi Flick
Pelatih Terbaik: Hansi Flick
🗣️ UEFA Men's Coach of the Year— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🏆 𝗛𝗔𝗡𝗦𝗜 𝗙𝗟𝗜𝗖𝗞 🔴#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/KBGBU2uUoI
Hasil Lengkap Undian Liga Champions 2020/21
Hasil Lengkap Undian Liga Champions 2020/21Grup A: Bayern, Atletico, Salzburg, Lokomotiv Moskwa.
Grub B: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Mönchengladbach.
Grup C: Porto, Man City, Olympiakos, Marseille.
Grup D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.
Grup E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes.
Grup F: Zenit, BVB, Lazio, Club Brugge.
Grup G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencváros.
Grup H: PSG, Man Utd, Leipzig, Istanbul Basaksehir.
Penyerang Terbaik: Robert Lewandowski
Penyerang Terbaik: Robert Lewandowski
RESMI: Robert Lewandowski terpilih menjadi penyerang terbaik Liga Champions! 🥇#UCLdraw pic.twitter.com/XdSgvrqNam— Goal Indonesia (@GOAL_ID) October 1, 2020
😲🤣
Seru nih Neymar vs Bruno.. bakal banyak adegan guling gulingan 🤣🤣— Offside (@id_offside) October 1, 2020
Hakimi Mudik Ke Spanyol!
Sebaran Pot 1, 2 & 3
Grub B: Real Madrid, Shakhtar, Inter
Grup C: Porto, Man City, Olympiakos
Grup D: Liverpool, Ajax, Atalanta
Grup E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar
Grup F: Zenit, BVB, Lazio
Grup G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev
Grup H: PSG, Man Utd, Leipzig
Gelandang Terbaik: Kevin De Bruyne
Gelandang Terbaik: Kevin De Bruyne
RESMI: Kevin De Bruyne terpilih menjadi gelandang terbaik Liga Champions! 🥇#UCLdraw pic.twitter.com/W4jWIVMTq3— Goal Indonesia (@GOAL_ID) October 1, 2020
Ronaldo vs Messi Di Grup G!
Sebaran Pot 1 & 2
Bek Terbaik: Joshua Kimmich
Bek Terbaik: Joshua Kimmich
✨ #UCL Defender of the Season ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🥇 𝗞𝗜𝗠𝗠𝗜𝗖𝗛 🔴#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/Ld9j2clgpD
Kiper Terbaik: Manuel Neuer
Kiper Terbaik: Manuel Neuer
RESMI: Manuel Neuer menjadi Kiper Terbaik Liga Champions! 🥇#UCLdraw pic.twitter.com/DfDH4xIMdN— Goal Indonesia (@GOAL_ID) October 1, 2020
Sebaran Pot 1
Grup A: Bayern Munich
Grub B: Real Madrid
Grup C: Porto
Grup D: Liverpool
Grup E: Sevilla
Grup F: Zenit
Grup G: Juventus
Grup H: Paris Saint-Germain
Pembagian Pot Undian Liga Champions 2020/21
Pot 1:
Bayern Munich
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
PSG
Zenit
Porto
Pot 2:
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Borussia Dortmund
Chelsea
Ajax
Pot 3:
Dynamo Kiev
RB Salzburg
RB Leipzig
Inter
Olympiacos
Lazio
Krasnodar
Atalanta
Pot 4:Lokomotiv Moscow
Marseille
Club Brugge
Borussia Monchengladbach
Istanbul Basaksehir
FC Midtjylland
Rennes
Ferencvaros
Trofi Presiden UEFA: Didier Drogba
Trofi Presiden UEFA: Didier Drogba
RESMI: Didier Drogba memenangkan Penghargaan Presiden UEFA 2020 🥇#UCLdraw pic.twitter.com/spS5rVC7qj— Goal Indonesia (@GOAL_ID) October 1, 2020
Kapan babak grup Liga Champions 2020/21 dimulai?
Babak grup Liga Champions 2020/21 akan dimulai dengan pertandingan pada Selasa 20 Oktober dan Rabu 21 Oktober waktu setempat.
Itu berarti tim-tim hanya memiliki waktu di bawah satu bulan untuk persiapan menjalani laga pembuka babak grup setelah mengetahui identitas lawan mereka dalam undian.
Akan ada total enam pekan pertandingan di babak grup, dengan pekan terakhir akan digelar pada Selasa 8 Desember dan Rabu 9 Desember waktu setempat.