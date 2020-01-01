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LIVE: Undian Babak 16 Besar Liga Champions 2020/21

Ikuti jalannya undian babak 16 besar Liga Champions 2020/21 di halaman ini.

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(C)Getty Images

2020-12-14T11:22:50Z

Nantikan reaksi dari pemain, pelatih, manajer atau pemilik klub atas hasil undian babak 16 besar Liga Champions di laman Goal.

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Barcelona vs PSG

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Mantan bintang sepakbola Swiss Stephane Chapuisat naik ke mimbar untuk ikut memandu acara undian.

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Acara drawing Liga Champions telah dimulai...

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Thomas Tuchel: Lolos dengan status juara grup sudah menjadi poin bagus bagi kami karena akan memainkan leg kedua di kandang sendiri. Kalian tahu bagaimana sejarah Paris, tidak pernah mudah untuk lolos dari babak 16 besar.

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Simone Inzaghi: Siapapun lawan kami nanti, akan menjadi sebuah kehormatan bagi kami untuk menghadapi mereka. Mereka ada di jajaran elit sepakbola. Saya yakin kami bisa berbicara banyak dan tidak ada satupun yang bahagia bertemu dengan kami.

Gol Terbaik Babak Grup

2020-12-14T10:07:56Z

Kalian dapat menjatuhkan pilihan gol terbaik di babak grup Liga Champions 2020/21 dengan mengikuti tautan ini. 

Prosedur undian babak 16 besar

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Prosedur undian babak 16 besar

1. Terdiri atas dua pot. Pot pertama para juara grup, pot kedua runner-up.

2. Tim yang berasal dari federasi sepakbola dan grup yang sama tidak akan bertemu di babak ini. 

3. Tim yang berasal dari pot pertama akan menjalani laga tandang terlebih dahulu.

Tanggal pertandingan
Leg pertama: 17, 18 24, 25 Februari
Leg kedua: 10,11,17,18 Maret

2020-12-14T09:56:18Z

Selamat sore pembaca Goal, selamat datang di laman live undian babak 16 besar Liga Champions 2020/21. Undian akan dimulai pukul 18:00 WIB. 

Sampai Jumpa Di Hari Pertandingan!

2020-10-01T16:37:28Z

Dengan demikian berakhirlah acara undian fase grup Liga Champions 2020/21. Grup mana yang paling mendebarkan? Apakah kalian puas dengan hasil undian? 

Apapun itu, mari kita nantikan duel-duel seru yang tersaji di kompetisi antarklub paling akbar benua biru ini. Sampai jumpa di hari pertandingan! 😎

Hasil Lengkap Undian Liga Champions 2020/21

2020-10-01T16:20:42Z

Hasil Lengkap Undian Liga Champions 2020/21

Grup A: Bayern, Atletico, Salzburg, Lokomotiv Moskwa. 
Grub B: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Mönchengladbach.
Grup C: Porto, Man City, Olympiakos, Marseille.
Grup D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.
Grup E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes.
Grup F: Zenit, BVB, Lazio, Club Brugge.
Grup G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencváros.
Grup H: PSG, Man Utd, Leipzig, Istanbul Basaksehir.

Penyerang Terbaik: Robert Lewandowski

2020-10-01T16:12:38Z

Penyerang Terbaik: Robert Lewandowski

😲🤣

2020-10-01T16:08:34Z

Hakimi Mudik Ke Spanyol!

2020-10-01T16:06:26Z

Setelah Inter Milan dipastikan bergabung ke Grup B, bintang anyar Nerazzurri Achraf Hakimi dipastikan mudik ke ibu kota Spanyol mengingat grup ini dihuni oleh Real Madrid

Gelandang Terbaik: Kevin De Bruyne

2020-10-01T15:57:26Z

Gelandang Terbaik: Kevin De Bruyne

Ronaldo vs Messi Di Grup G!

2020-10-01T15:52:07Z

Juventus dan Barcelona bergabung di Grup G, akan menarik apakah grup ini bakal menjadi grup neraka mengingat tim kuat RB Leipzig berada di Pot 3 dan Marseille yang bisa menjadi kuda hitam masuk di Pot 4. 

Trofi Presiden UEFA: Didier Drogba

2020-10-01T15:14:43Z

Trofi Presiden UEFA: Didier Drogba

Kapan babak grup Liga Champions 2020/21 dimulai?

2020-10-01T15:00:46Z

Babak grup Liga Champions 2020/21 akan dimulai dengan pertandingan pada Selasa 20 Oktober dan Rabu 21 Oktober waktu setempat.

Itu berarti tim-tim hanya memiliki waktu di bawah satu bulan untuk persiapan menjalani laga pembuka babak grup setelah mengetahui identitas lawan mereka dalam undian.

Akan ada total enam pekan pertandingan di babak grup, dengan pekan terakhir akan digelar pada Selasa 8 Desember dan Rabu 9 Desember waktu setempat.