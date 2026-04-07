PSV menjadi juara nasional dan para pendukung tentu sangat ingin mengetahuinya. Para pemain akan berangkat pukul 15.00 dengan kereta terbuka melintasi pusat kota untuk akhirnya merayakan kemenangan di Stadhuisplein. Ikuti semua perkembangannya di blog langsung kami!

15:31 - Schouten juga mendapat tempat di atas kereta datar





15:27 - Kereta datar telah berangkat!

Ada tiga kendaraan pada tahun juara ini. Pertama, bus yang membawa keluarga, kemudian truk milik Twan Boeringa dari Maarheeze yang membawa keluarga, dan terakhir kereta datar yang sesungguhnya dengan para pemain.





14:48 - Schouten yang cedera menerima piala juara





14:45 - Sambutan hangat untuk Bosz

14:23 - Skuad PSV akan segera menerima trofi juara

Para pendukung PSV menunggu di tribun Philips Stadion dengan membawa replika piala juara dari karton hingga skuad PSV menerima piala juara. Kapten yang cedera, Jerdy Schouten, akan menerima piala tersebut dari Mark van Bommel.





14:05 - Kereta datar sudah siap

Tinggal kurang dari satu jam lagi, lalu kereta datar akan berangkat untuk berkeliling pusat kota Eindhoven.

14:00 - Inilah piala juara

13:51 - Stadhuisplein sudah penuh

PSV mengumumkan bahwa Stadhuisplein sudah penuh. Tempatnya sudah penuh dan tidak ada lagi yang bisa masuk. Orang-orang harus mencari tempat lain.

13:21 - Lapangan Balai Kota penuh sesak





12:00 - Program hari ini

Pagi ini sudah dipenuhi dengan perayaan, tetapi upacara penghargaan baru dimulai pada siang hari

13.00: Pintu-pintu Stadion Philips dibuka

13.45: acara dimulai di Stadion Philips

14.00: acara dimulai di Pasar dan Lapangan Balai Kota

14.30: tim dianugerahi penghargaan di Stadion Philips, disertai penyerahan piala

Pukul 15.00: keberangkatan kereta datar, berkeliling pusat kota. Dapat disaksikan melalui layar besar di Markt dan Stadhuisplein

17.30: upacara penghormatan di Stadhuisplein

10.00 - Selamat datang!

Selamat pagi! Selamat datang di blog langsung untuk upacara penghargaan PSV. Tim asuhan pelatih Peter Bosz telah dinobatkan sebagai juara nasional untuk ke-27 kalinya dalam sejarah klub pada hari Minggu tanpa harus bertanding. Hari ini, Eindhoven dipenuhi oleh para pendukung yang merayakan gelar juara nasional. Semua dapat diikuti melalui blog ini.