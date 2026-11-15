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Kiper asal Kroasia, Dominik Livakovic, tengah menjalani masa penantian di dalam klub Barcelona, setelah ia mendapati dirinya jauh dari kesempatan bermain sejak kepindahannya ke tim tersebut pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas, di tengah persaingan ketat untuk posisi penjaga gawang. Namun, ia tetap berpegang pada harapannya untuk mendapatkan peluang baru guna membuktikan kemampuannya di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

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Livakovic tampil sebagai pemain inti bersama timnas Kroasia saat menghadapi Inggris pada Kamis lalu di Stadion Wembley, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Inggris 2-1. Ia juga bersiap menjaga gawang timnas negaranya menghadapi Republik Ceko, malam ini, dalam ajang UEFA Nations League, untuk terus mendapatkan menit bermain yang tak ia peroleh bersama Barcelona.

Kiper berusia 31 tahun itu bergabung dengan Barcelona dari klub Turki Fenerbahce dengan nilai dua juta euro, pada akhir masa bursa transfer musim panas, setelah klub Catalan tersebut memutuskan untuk memperkuat pilihan di posisi penjaga gawang. Namun, ia hanya mendapatkan satu kali kesempatan tampil mengenakan seragam tim, saat menghadapi Sevilla yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-1 pada 19 September, memanfaatkan absennya Joan Garcia akibat cedera.

Livakovic berbicara tentang pengalamannya bersama Barcelona selama berada di pemusatan latihan timnas Kroasia, menegaskan rasa bangganya setelah bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia. Ia berkata: "Saya seorang pemuda dari Zadar, bermain untuk Barcelona, dan saya sangat bangga akan hal itu. Saya benar-benar telah mendapatkan kesempatan untuk menjaga gawang klub besar seperti ini. Saat ini saya berlatih, menunggu kesempatan saya, dan saya merasa dalam kondisi baik."

Kiper Kroasia itu mendapatkan kontrak berdurasi empat musim hingga musim panas 2030, tetapi ia menyadari sulitnya persaingan untuk tampil di tengah keberadaan Joan Garcia dan kiper Polandia Wojciech Szczesny, selain Iker Rodriguez. Hal itu menuntutnya untuk terus bekerja dan menanti peluang apa pun yang bisa memberinya tempat dalam perhitungan Flick pada periode mendatang.

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Livakovic menambahkan saat berbicara tentang karakter latihan di dalam klub Catalan tersebut, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Latihan di Barcelona sangat berat, kita berbicara tentang para pemain terbaik di dunia. Akan menjadi ideal jika saya menjadi penjaga gawang di setiap pertandingan, tetapi saya menunggu kesempatan saya dengan sabar," sebagai isyarat atas penerimaannya terhadap situasi saat ini dan keinginannya untuk memanfaatkan peluang apa pun yang ia dapatkan.

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Meski jauh dari susunan pemain inti, berbagai prediksi menunjukkan kemungkinan Livakovic kembali tampil bersama Barcelona dalam ajang Copa del Rey, karena ia diperkirakan akan menjaga gawang tim dalam pertandingan babak 32 besar yang dijadwalkan pada 15 atau 16 Desember mendatang, yang akan digelar dalam satu pertandingan melawan lawan dengan peringkat lebih rendah, dengan nama lawan yang akan ditentukan kemudian.

Perjalanan Barcelona di Copa del Rey menjadi peluang penting bagi kiper Kroasia itu untuk memulihkan kehadirannya bersama tim, terutama karena turnamen tersebut bisa memberi Flick ruang untuk melakukan perubahan pada susunan pemain intinya, dan memainkan elemen-elemen yang tidak mendapatkan cukup menit di Liga Spanyol. Hal itu bisa membantu Livakovic membuktikan haknya untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

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Di sisi lain, pelatih timnas Kroasia Slaven Bilic tidak menyembunyikan keinginannya untuk melihat kipernya mendapatkan lebih banyak menit bermain bersama Barcelona, dengan menganggap bahwa tampilnya secara reguler akan menjadi hal positif. Ia berkata: "Akan luar biasa melihat Livakovic bermain secara reguler bersama Barcelona, ia kiper yang sangat bagus," sehingga peluangnya untuk mengubah situasinya tetap bergantung pada kemampuannya menunggu momen yang tepat dan meyakinkan Flick akan potensinya.