Lisandro Martinez menarik ucapannya: permintaan maaf resmi kepada Carrick setelah mengkritik manajemen Manchester United

Lisandro Martinez, bek Manchester United, menutup babak kontroversi yang ia picu setelah kekalahan dari Atletico Madrid dengan menyampaikan permohonan maaf resmi kepada manajemen klub dan tim kepelatihan, usai pertemuan terbuka yang mempertemukannya dengan pelatih Michael Carrick dan para pejabat tinggi di Old Trafford.

Permintaan maaf itu datang hanya dua hari setelah pernyataan keras yang dilontarkan pemain internasional Argentina tersebut menyusul kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa malam, di mana ia menuntut adanya investasi yang lebih besar dan penguatan skuad dengan transfer baru yang mampu bersaing di level Eropa, sekaligus mengkritik secara langsung kinerja direktur olahraga Jason Wilcox.

Martinez menggelar pertemuan panjang dengan Carrick dan manajemen klub setelah sesi latihan berakhir pada Kamis, yang kemudian berujung pada pernyataan resmi yang dipublikasikan kantor berita "Reuters".

Martinez mengatakan dalam pernyataan keduanya sejak krisis ini bermula: "Hari ini saya bertemu dengan manajemen klub dan pelatih. Itu adalah dialog yang sangat positif, di mana kami bertukar pandangan dan berbicara terus terang tentang apa yang terjadi setelah pertandingan hari Selasa."

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Bek United itu mengakui bahwa rasa frustrasi adalah yang mendorongnya berbicara pada waktu yang tidak tepat, dan ia menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

Ia menambahkan: "Semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang bergairah terhadap sepakbola dan menjalaninya dengan penuh semangat. Frustrasi akibat kekalahan membuat saya mengungkapkan perasaan saya pada waktu dan tempat yang mungkin tidak tepat, dan saya ingin meminta maaf atas hal itu."

Ia melanjutkan: "Klub kami mencapai puncak kejayaannya ketika kami semua bersatu, dan saya mengakui bahwa kata-kata saya pada saat itu tidak mencerminkan hal tersebut. Saya tahu setiap orang di Manchester United mengerahkan segala kemampuannya untuk mewujudkan ambisi bersama kami, dan menghadirkan kesuksesan yang layak diterima klub ini beserta para pendukungnya."

Seorang sumber di dalam Manchester United menegaskan bahwa keputusan untuk meminta maaf secara terbuka merupakan inisiatif pribadi dari pemain itu sendiri, sambil menekankan bahwa segala tindakan disipliner internal akan tetap dirahasiakan, dan bahwa semua pihak menganggap masalah ini telah sepenuhnya selesai.

Martinez menutup pernyataannya dengan pesan yang menitikberatkan pada masa depan, dengan mengatakan: "Setelah melewati tahap ini, kami kini sepenuhnya fokus untuk meraih kemenangan bersama."

Hal ini terjadi di saat United menjalani awal musim terburuknya di Liga Inggris dalam 40 tahun terakhir, di mana mereka menempati peringkat ke-13 setelah 6 pekan, menjelang laga yang dinanti melawan Leeds United yang berada di posisi ketujuh pada hari Minggu mendatang.







