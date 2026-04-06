Lisandro Martinez dari Manchester United berkolaborasi dengan Crunchyroll untuk meluncurkan koleksi edisi terbatas bertema anime

Jika Anda penggemar sepak bola dan anime, Crunchyroll baru saja meluncurkan salah satu koleksi terpopuler bulan ini berupa koleksi kapsul edisi terbatas, hasil kolaborasi dengan Lisandro Martinez dari Manchester United. Kolaborasi ini menyatukan dua basis penggemar paling antusias di dunia — kami sangat senang melihatnya.

Merchandise baru yang menakjubkan ini terinspirasi oleh Martinez dan merupakan penghormatan kepada akar kariernya sebagai pemain Argentina, serta kesuksesannya bersama Manchester United. Intensitas dan gaya bermain tanpa rasa takut sang bek dikagumi di seluruh dunia dan membuatnya mendapat julukan 'The Butcher' atau 'Licha' di kalangan penggemar.

Namun, sama seperti banyak pahlawan anime shonen yang dicintai, sebuah julukan tidak selalu menceritakan kisah lengkapnya. Koleksi ini mewakili kisah penuh gairah dan inspirasi bagi Martinez, serta memungkinkan para penggemar untuk mengenalnya dengan cara yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya.

"Salah satu hal yang saya sukai dari kolaborasi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan sisi lain dari diri saya," kata Martinez. "Saat berada di lapangan, Anda begitu tenggelam dalam permainan dan menjalaninya dengan penuh gairah sehingga, dalam arti tertentu, Anda pun ikut berubah, layaknya karakter anime. Julukan 'The Butcher' berasal dari para penggemar, jadi menurut saya ini cara yang bagus bagi kami untuk menjalin kedekatan."

Koleksi ini mencakup enam item baru yang luar biasa, termasuk kaos dan hoodie The Butcher, serta kaos dan kaus leher bulat Licha. Selain itu, ada aksesori berupa kaus kaki crew dan syal The Butcher, yang berarti ada sesuatu untuk semua orang guna menambahkan sentuhan anime dan sepak bola ke dalam lemari pakaian mereka. Yang lebih baik lagi, ini adalah potongan-potongan sempurna untuk dipadupadankan dengan pakaian sehari-hari Anda sehingga Anda bisa mengenakannya secara formal maupun kasual.

Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, seperti halnya Martinez dan Man Utd, anime dan sepak bola identik dengan fenomena budaya dan global yang memicu keterikatan dan gairah yang mendalam. 'The Butcher', yang menjadi inti dan semangat di balik kolaborasi ini, menawarkan penggemar di kedua dunia keterikatan yang lebih dalam dengan kisah ketekunan sang pemain.

Koleksi ini tersedia secara eksklusif di Crunchyroll Store mulai 6 April 2026.

