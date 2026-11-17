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Lionel Messi mungkin tetap hadir di Piala Dunia 2030. Menurut pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, sang bintang dipersilakan bergabung dengan staf pelatih.

Messi mengakhiri kiprahnya bersama timnas Argentina pada Oktober lalu. Laga terakhirnya adalah pertandingan persahabatan melawan Benin (3-0).

Kapten Argentina itu menandai penampilan terakhirnya dengan dua assist dan satu gol. Ia pun menutup karier internasionalnya dengan 126 gol dalam 208 pertandingan.

Messi menjuarai Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Prancis di final. Argentina juga mencapai final pada 2014 dan 2026, tetapi kalah masing-masing dari Jerman dan Spanyol.

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Pada 2030, Messi mungkin mendapat kesempatan baru. Kali ini bukan sebagai pemain, melainkan sebagai asisten Scaloni, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan federasi hingga 2030.

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Dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan Argentina melawan Kosta Rika, Scaloni ditanya tentang kemungkinan memasukkan Messi ke staf pelatih.

"Saya pikir dia masih akan menjadi pesepakbola setelah 2030. Dia memang bukan lagi pemain timnas, tetapi sebagai pesepakbola, saya berharap dia terus bermain selama dia bisa. Jika dia ingin datang ke sini, tidak ada masalah sama sekali. Sekarang Walter (Samuel, redaksi) sudah tidak ada lagi, biarkan dia datang," kata Scaloni.

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Walter Samuel akan meninggalkan staf timnas Argentina setelah tahun ini untuk menjadi pelatih kepala sebuah tim Eropa.