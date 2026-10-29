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Argentina Training SessionGetty Images
Adhe Makayasa
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Lionel Scaloni terbang pulang ke Argentina setelah ibunya, Eulalia Marzetti, meninggal dunia pada usia 74 tahun, sementara AFA memerintahkan hening cipta selama satu menit di seluruh stadion

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Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni telah pulang ke tanah airnya dari tempat tinggalnya di Spanyol setelah ibunya, Eulalia Marzetti, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Otoritas sepak bola setempat mengumumkan penghormatan di seluruh negeri pada setiap divisi sebagai bentuk dukungan bagi pelatih juara Piala Dunia itu dan keluarganya selama masa berkabung.

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Pelatih tim nasional hadiri acara persemayaman tertutup

Menurut SuperDepor.com, pelatih Argentina itu segera kembali ke Amerika Selatan setelah mengetahui ibunya meninggal dunia pada Selasa di kampung halamannya, Pujato, di provinsi Santa Fe. Menyusul pengumuman Asosiasi Sepakbola Argentina pada Rabu, para petinggi badan tersebut menetapkan langkah penghormatan resmi dalam buletin nomor 6966. Selain mengheningkan cipta sebelum pertandingan di semua kategori, bendera akan dikibarkan setengah tiang, terutama di kompleks latihan Lionel Messi.

Badan-badan sepakbola sampaikan belasungkawa mendalam

Dalam pesan dukungan resmi yang disampaikan melalui kanal resminya pada Rabu, disertai doa agar mendiang beristirahat dengan tenang, AFA menyatakan: "Seluruh Asosiasi Sepakbola Argentina, yang dipimpin Presiden Claudio Tapia, menyampaikan belasungkawa kepada pelatih kami Lionel Scaloni dan keluarganya atas meninggalnya sang ibu, Eulalia Marzetti. Pelukan persaudaraan dari seluruh rakyat Argentina untuk El Gringo dan orang-orang terdekatnya di masa sulit ini. Semoga kalian diberi kekuatan!"

Sementara itu, Liga Sepakbola Profesional Argentina (LPF) juga menyampaikan penghormatan dalam sebuah pernyataan: "LPF sangat berduka atas meninggalnya Eulalia Marzetti, ibu Lionel Scaloni. Seluruh negeri mendukungmu dan keluargamu, Lionel!"

Perjuangan melawan penyakit mewarnai persembahan gelar

Marzetti telah berjuang melawan penyakit serius sejak 2021. Cobaan pribadi itu sebelumnya membuat putranya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan sebagai pelatih tim nasional agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya.

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Scaloni pertama kali mengungkap masalah kesehatan ibunya kepada publik dalam konferensi pers saat kualifikasi zona Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2022. Ia mengakui saat itu: "Saat ini saya sama sekali tidak bisa memikirkan Piala Dunia."

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Tak lama kemudian, sang pelatih mempersembahkan keberhasilan Argentina menjuarai Copa America 2021 kepada ibunya. Itu merupakan gelar bergengsi pertama dalam masa kepelatihannya, yang kemudian menghasilkan gelar Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Penghormatan di seluruh negeri warnai laga domestik

Setiap stadion di seluruh negeri akan mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang Marzetti pada pekan pertandingan ke-15 Torneo Clausura Primera Division, serta di seluruh divisi bawah utama. Sementara klub-klub domestik memberikan penghormatan di lapangan akhir pekan ini, Scaloni akan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya secara tertutup di Santa Fe. Pelatih berusia 48 tahun itu diperkirakan kembali menjalankan tugasnya bersama tim nasional menjelang periode pertandingan internasional November.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.