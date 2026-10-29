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Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni telah pulang ke tanah airnya dari tempat tinggalnya di Spanyol setelah ibunya, Eulalia Marzetti, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Otoritas sepak bola setempat mengumumkan penghormatan di seluruh negeri pada setiap divisi sebagai bentuk dukungan bagi pelatih juara Piala Dunia itu dan keluarganya selama masa berkabung.

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Pelatih tim nasional hadiri acara persemayaman tertutup

Menurut SuperDepor.com, pelatih Argentina itu segera kembali ke Amerika Selatan setelah mengetahui ibunya meninggal dunia pada Selasa di kampung halamannya, Pujato, di provinsi Santa Fe. Menyusul pengumuman Asosiasi Sepakbola Argentina pada Rabu, para petinggi badan tersebut menetapkan langkah penghormatan resmi dalam buletin nomor 6966. Selain mengheningkan cipta sebelum pertandingan di semua kategori, bendera akan dikibarkan setengah tiang, terutama di kompleks latihan Lionel Messi.

Badan-badan sepakbola sampaikan belasungkawa mendalam

Dalam pesan dukungan resmi yang disampaikan melalui kanal resminya pada Rabu, disertai doa agar mendiang beristirahat dengan tenang, AFA menyatakan: "Seluruh Asosiasi Sepakbola Argentina, yang dipimpin Presiden Claudio Tapia, menyampaikan belasungkawa kepada pelatih kami Lionel Scaloni dan keluarganya atas meninggalnya sang ibu, Eulalia Marzetti. Pelukan persaudaraan dari seluruh rakyat Argentina untuk El Gringo dan orang-orang terdekatnya di masa sulit ini. Semoga kalian diberi kekuatan!"

Sementara itu, Liga Sepakbola Profesional Argentina (LPF) juga menyampaikan penghormatan dalam sebuah pernyataan: "LPF sangat berduka atas meninggalnya Eulalia Marzetti, ibu Lionel Scaloni. Seluruh negeri mendukungmu dan keluargamu, Lionel!"

Perjuangan melawan penyakit mewarnai persembahan gelar

Marzetti telah berjuang melawan penyakit serius sejak 2021. Cobaan pribadi itu sebelumnya membuat putranya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan sebagai pelatih tim nasional agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya.

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Scaloni pertama kali mengungkap masalah kesehatan ibunya kepada publik dalam konferensi pers saat kualifikasi zona Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2022. Ia mengakui saat itu: "Saat ini saya sama sekali tidak bisa memikirkan Piala Dunia."

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 06.00 URU

Tak lama kemudian, sang pelatih mempersembahkan keberhasilan Argentina menjuarai Copa America 2021 kepada ibunya. Itu merupakan gelar bergengsi pertama dalam masa kepelatihannya, yang kemudian menghasilkan gelar Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Penghormatan di seluruh negeri warnai laga domestik

Setiap stadion di seluruh negeri akan mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang Marzetti pada pekan pertandingan ke-15 Torneo Clausura Primera Division, serta di seluruh divisi bawah utama. Sementara klub-klub domestik memberikan penghormatan di lapangan akhir pekan ini, Scaloni akan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya secara tertutup di Santa Fe. Pelatih berusia 48 tahun itu diperkirakan kembali menjalankan tugasnya bersama tim nasional menjelang periode pertandingan internasional November.