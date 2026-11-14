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Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, meminta publik bersabar setelah timnya kalah 1-2 dari Uruguay dalam pertandingan besar pertama sejak Lionel Messi pensiun. Laga di La Bombonera itu disaksikan penonton yang tampak jauh lebih sedikit dari biasanya, sangat kontras dengan atmosfer yang biasa mengiringi sang juara dunia.

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Scaloni enggan menanggapi kontroversi jumlah penonton

Suasana di La Bombonera pada Rabu malam terasa lebih sepi dari biasanya saat Argentina menghadapi Uruguay. Setelah Messi pensiun, tim nasional itu tampak kehilangan sebagian daya tariknya bagi penonton, dengan ribuan kursi kosong dalam pertandingan tersebut. Scaloni, yang baru-baru ini berkomitmen bertahan bersama tim hingga 2030, meredam sorotan terhadap rendahnya jumlah penonton saat berbicara kepada media seusai laga.

“Saya tidak tahu berapa banyak orang yang hadir, saya bahkan tidak memikirkannya. Saya tidak punya pendapat tentang itu. Saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda,” ujar Scaloni saat ditanya tentang minimnya jumlah suporter, seperti dikutip La Nacion.

Pelatih yakin kesetiaan suporter bertahan setelah era Messi

Meski banyak kursi kosong terlihat di La Bombonera, staf pelatih Argentina tetap yakin bahwa ikatan kuat antara tim nasional dan para pendukungnya tidak akan terputus. Walaupun rendahnya jumlah penonton di salah satu tempat paling ikonis dalam sepakbola Buenos Aires mengisyaratkan datangnya masa transisi, Scaloni menepis anggapan bahwa kesetiaan suporter hanya bergantung pada kehadiran Messi, pemain nomor 10 andalan mereka.

“Orang-orang pasti akan datang untuk mendukung tim nasional. Dukungan mereka tanpa syarat, bahkan jika Leo tidak bermain. Saya tidak meragukan itu. Kamilah yang harus menginspirasi mereka. Kami tidak bisa meminta lebih,” jelas sang pelatih.

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Analisis taktik dan dominasi Uruguay

Dalam pertandingan itu, Argentina kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang nyata. Uruguay mengambil kendali tak lama setelah jeda dan mencetak dua gol dalam rentang enam menit melalui gol bunuh diri Leonardo Balerdi serta sundulan Maximiliano Araújo. Meski Julián Álvarez memperkecil ketertinggalan pada menit ke-72, gol itu tidak cukup untuk mencegah tim asuhan Diego Forlán meraih kemenangan kedua berturut-turut di stadion rival bersejarah mereka.

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Scaloni memuji pendekatan agresif dan disiplin taktik tim tamu. “Secara historis, Uruguay adalah lawan yang sulit, bukan hanya bagi Argentina, tetapi juga bagi Brasil, Spanyol, dan semua tim. Saya mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka menang dengan pantas,” akunya. Pelatih Argentina itu juga membela keputusannya untuk tidak memasukkan lebih banyak penyerang seperti Jose Manuel Lopez menjelang akhir pertandingan. Ia menyebut perlunya menjaga keseimbangan taktik ketika Nico Paz masih bermain dengan baik.

Menatap laga melawan Kosta Rika

Terlepas dari hasil tersebut, Scaloni melihat hal positif dari respons para pemainnya saat menghadapi kesulitan. Menurutnya, intensitas permainan tim pada babak kedua, terutama setelah tertinggal dua gol, menunjukkan semangat yang dibutuhkan untuk era baru ini. Perhatian kini beralih ke laga persahabatan mendatang melawan Kosta Rika di Cordoba, saat sang pelatih berniat melanjutkan eksperimennya dengan kedalaman skuad.

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“Anda tidak pernah berencana untuk kalah, tetapi ada berbagai cara untuk kalah. Kami sudah bekerja keras dan pada akhirnya tidak mendapat hasil. Pada Selasa kami akan melakukan beberapa perubahan. Beberapa pemain mungkin kembali bermain karena menurut saya itu adil. Itulah tujuannya, agar mereka memainkan pertandingan,” tegasnya.