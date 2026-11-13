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Argentina Training SessionGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Lionel Scaloni menjelaskan keputusan mencoret Rodrigo De Paul dari skuad Argentina dan berharap skorsing Leandro Paredes dikurangi

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Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni menjelaskan keputusannya tidak memasukkan gelandang Rodrigo De Paul ke skuad terbarunya, sekaligus berharap masa skorsing Leandro Paredes dikurangi. Setelah memperpanjang kontraknya hingga Piala Dunia 2030, Scaloni menegaskan bahwa kedua pemain veteran itu tetap masuk dalam rencananya.

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Gelandang senior masih berpeluang masuk skuad

Scaloni membahas absennya kedua gelandang itu dalam konferensi pers Kamis, setelah presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia secara resmi mengumumkan kontrak barunya yang berlaku hingga Juli 2030. De Paul tidak disertakan dalam skuad November karena alasan teknis, sementara pengatur serangan Boca Juniors Paredes saat ini menjalani larangan bermain 10 pertandingan dari FIFA serta denda $90.000. Meski demikian, sang pelatih menegaskan bahwa keduanya tidak dicoret secara permanen dari timnas Argentina.

Pergantian generasi membuka jalan bagi pemain muda

Setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional, staf pelatih memasuki fase pembangunan kembali tim. Pada periode pertandingan internasional sebelumnya, De Paul hanya tampil dalam laga perpisahan sang ikon melawan Benin pada 7 Oktober. Tidak menyertakan pemain berpengalaman itu bulan ini memberi kesempatan kepada jajaran pelatih untuk mengevaluasi talenta muda di lini tengah seperti Maximo Perrone, Nico Paz, dan Franco Mastantuono.

Menepis anggapan bahwa karier De Paul di timnas telah berakhir sembari menantangnya untuk kembali mencapai performa terbaik, Scaloni mengatakan: "Pintu belum tertutup bagi Rodrigo De Paul. Kami membutuhkan performa terbaiknya. Kami ingin melihat pemain muda lainnya."

Keributan di Piala Dunia berujung sanksi

Sementara itu, rekan sesama gelandangnya dijatuhi sanksi berat atas tindakan kekerasan setelah peluit akhir kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Ia terlihat mencekik dan mendorong bek Eric Garcia sebelum menjatuhkan Gavi. Meski larangan bermain tujuh pertandingan yang dijatuhkan kepada rekan setimnya, Nahuel Molina, baru-baru ini dikurangi menjadi empat pertandingan melalui banding, Komite Banding FIFA menolak permohonan federasi Argentina untuk mempersingkat hukuman Paredes awal bulan ini.

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Scaloni kembali menegaskan kedekatannya dengan pemain yang tengah menjalani skorsing itu dalam sesi bersama media pada Kamis. Ia menambahkan: "Leandro Paredes tahu saya sangat peduli kepadanya dan dia memiliki kualitas yang tinggi. Dia harus bersaing dalam kondisi terbaiknya. Pintu terbuka baginya. Dia pemain penting di sini. Saya berharap skorsingnya dicabut."

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Banding di pengadilan Swiss menanti putusan

Setelah banding itu ditolak, federasi Argentina mengumumkan akhir pekan lalu bahwa pihaknya akan membawa kasus Paredes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Swiss. FIFA menghitung laga persahabatan dan pertandingan resmi CONMEBOL. Setelah absen dalam laga melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin pada Oktober, Paredes juga akan melewatkan pertandingan November melawan Uruguay dan Kosta Rika, sehingga jumlah pertandingan yang telah dilewatinya mencapai lima. Kecuali upaya bandingnya berhasil, ia masih harus menjalani larangan bermain dalam lima pertandingan.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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