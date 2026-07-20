Lionel Scaloni menimbulkan kejutan besar setelah final Piala Dunia dan meninggalkan ruang konferensi pers sambil menangis

Lionel Scaloni tak bisa menahan air matanya saat final Piala Dunia yang berakhir dengan kekalahan. Pelatih kepala Argentina itu mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan ini, setelah kekalahan 1-0 dari Spanyol. Masa depannya sebagai pelatih kepala pun menjadi tidak pasti.

“Ini menyakitkan, sangat menyakitkan di dalam jiwa saya. Saya minta maaf. Saya akan berbicara dengan ketua federasi, karena saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan,” kata Scaloni dengan penuh emosi, yang kontraknya masih berlaku hingga akhir tahun 2026.

“Saya akan menuntaskan kontrak saya dan setelah itu kita lihat saja nanti,” ujarnya mengenai hal tersebut. “Sejujurnya, saya juga merasa perlu untuk merenung, karena saya tidak tahu lagi apakah saya akan bisa mengalami hal sebesar ini lagi. Mungkin masa depan yang akan menjawabnya.”

“Saya berterima kasih kepada ketua karena telah memberi saya kesempatan ini untuk berada di sini, di tempat di mana saya berada sekarang. Ini adalah tempat impian bagi semua orang.”

“Kami telah berusaha sekuat tenaga hingga detik-detik terakhir, baik sebagai staf teknis maupun sebagai pemain. Saya rasa wajar jika sekarang saya mengambil waktu untuk merenungkan hal ini,” katanya sambil terisak.

“Tempat ini luar biasa, sungguh luar biasa. Ini adalah tempat impian yang tak pernah kubayangkan akan kucapai dalam hidupku. Aku tak pernah menyangka bahwa kami semua, para anggota staf teknis, akan berada di sini.”

“Untuk bisa melanjutkan, dibutuhkan banyak hal,” kata Scaloni sambil secara terbuka meragukan masa depannya sebagai pelatih kepala. “Terutama untuk bangkit kembali dan membentuk kelompok seperti ini lagi, sebuah kelompok yang kemungkinan besar tidak akan terulang lagi. Dan itu menyakitkan bagi saya, menyakitkan di dalam jiwa saya. Saya minta maaf,” kata pelatih asal Argentina itu, yang kemudian dengan cepat meninggalkan ruang pers.