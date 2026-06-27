Lionel Messi tiba-tiba absen dari skuad Argentina menjelang laga melawan Yordania

Lionel Messi tidak akan turun bermain pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari saat Argentina menghadapi Yordania, demikian disampaikan pelatih kepala Lionel Scaloni dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Macaya Marquez, seorang jurnalis berusia 91 tahun, bertanya kepada pelatih kepala Scaloni apakah Messi akan menjadi starter saat melawan Yordania. Untuk jurnalis berpengalaman tersebut, Scaloni membuat pengecualian.

“Biasanya saya tidak membocorkan informasi semacam ini, tetapi karena ini Anda, saya akan jujur. Messi tidak akan bermain melawan Yordania,” kata pelatih kepala tersebut, yang kemudian menyampaikan kata-kata hangat kepada Marquez.

“Saya sangat menghormati Anda. Saya sangat senang melihat Anda di sini.” Setelah konferensi pers berakhir, keduanya berfoto bersama.

Messi pun akan duduk di bangku cadangan saat melawan Yordania. Alasan mengapa Messi tidak akan bermain tidak diungkapkan oleh Scaloni. Argentina berhasil memenangkan dua pertandingan pertama di grup dengan skor masing-masing 3-0 dan 2-0 atas Aljazair dan Austria. Messi mencetak kelima gol tersebut.

Argentina sudah lolos sebagai juara grup dan karenanya bisa dengan leluasa memberi Messi waktu istirahat. Di babak berikutnya Piala Dunia, negara Amerika Selatan ini akan menghadapi Cape Verde.