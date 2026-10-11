Lionel Messi berada dalam performa terbaiknya untuk Inter Miami pada Minggu dini hari. Playmaker berusia 39 tahun itu, yang pekan lalu berpamitan secara besar-besaran dari tim nasional Argentina, mencetak dua gol dalam kemenangan kandang 4-0 atas DC United.

Messi mencetak dua gol setelah jeda, setelah Luis Suárez pada babak pertama membawa timnya unggul 1-0 dan 2-0. Suárez menjadi pemberi assist pada gol pertama Messi, yang berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan dari jarak dekat.

Pada gol 4-0, Messi merangsek masuk ke kotak penalti DC United, lalu melepaskan penyelesaian tenang ke sudut kanan lagi. Kegembiraan besar menyelimuti fans Inter Miami, yang melihat tim kesayangan mereka naik ke posisi kedua di MLS.

Ini menjadi suntikan besar bagi Inter Miami, yang gagal meraih kemenangan dalam lima laga beruntun di Wilayah Timur MLS. Selisih mereka dengan pemuncak klasemen Nashville SC mencapai empat belas poin.

Bagi Messi, ini adalah pekan yang sukses. Juara dunia 2022 itu mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain internasional Argentina, yang tampil melawan Benin. Messi mengeksekusi penalti dengan sukses dan juga mencatatkan dua assist.

Debut Malacia

Tyrell Malacia menjalani debutnya untuk FC Cincinnati. Bek kiri itu bermain selama 72 menit melawan Atlanta United, yang dikalahkan dengan skor 3-1. Malacia meninggalkan Manchester United pada musim panas lalu dengan status bebas transfer dan baru-baru ini menandatangani kontrak dengan klub Amerika tersebut.

Malacia (27) menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 bersama Cincinnati. Bek sayap itu sebelumnya pernah bermain di Belanda untuk Feyenoord dan PSV.