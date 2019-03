Lionel Messi dan rekor seperti mustahil dipisahkan. Setiap kali Messi tampil brilian, di situ selalu ada rekor yang mengikutinya.

Terbaru, Messi mampu mengukir rekor sebagai pemain yang paling banyak meraih kemenangan di Spanyol setelah membawa unggul 2-0 atas , Sabtu (30/3)

Ia kini mengoleksi 334 kemenangan La Liga dan menyamai catatan kiper legendaris Iker Casillas. Tinggal menunggu waktu bagi Messi sebelum melewati Casillas, yang kini memperkuat .

334 - @FCBarcelona_es ’s Leo Messi is now the player to win more games in LaLiga history (334, alongside Iker Casillas). Myth. pic.twitter.com/xsL2yLcnZK