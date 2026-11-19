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Sekitar satu setengah bulan setelah laga internasional terakhirnya, Lionel Messi memutus hubungan dengan Federasi Sepakbola Argentina (AFA). A24 mengutip jurnalis Nicolás Wiñazki yang melaporkan bahwa sang superstar tidak senang dengan sejumlah hal.

Messi telah memutus 'hubungan pribadi dan bisnisnya' dengan Claudio Tapia dan Pablo Toviggino, masing-masing ketua dan bendahara AFA.

Messi tidak lagi ingin nama dan citranya digunakan untuk berbagai kegiatan komersial federasi tersebut, yang masih memanfaatkan kebesaran La Pulga yang belum lama ini pensiun untuk menghasilkan pemasukan.

Tapia dan Toviggino sudah lama diselidiki atas dugaan penipuan pajak dan pencucian uang. Tapia bahkan didakwa pada Maret. Menurut Wiñazki, lebih dari 1,2 juta dolar telah ditransfer ke perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penyewaan kapal pesiar mewah di destinasi eksklusif seperti Monaco dan Ibiza.

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Messi juga mengalami masalah dengan salah satu sponsor internasional utamanya, merek bir Amerika Serikat Michelob. Sebuah perusahaan Argentina, mitra tim nasional Argentina, menggunakan gambar mantan kapten itu dalam kampanye yang berkaitan dengan tim nasional.

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Michelob keberatan dan menghubungi perwakilan Messi. "Messi tidak mengetahuinya," kata Wiñazki. "Siapa yang mengambil inisiatif ini? Claudio Tapia mengizinkan sponsor Argentina menggunakan citra Messi, padahal Messi memiliki kontrak eksklusif dengan Michelob."

Menurut A24 Messi dan orang-orang di sekitarnya juga tidak senang dengan laga perpisahannya melawan Benin pada Oktober. Mereka menyoroti masalah suara dan pencahayaan, serta pertunjukan drone setelah laga. Dalam pertunjukan itu, gambar Messi terlihat menendang bola dengan kaki kanan yang lebih lemah.

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"Bintang terbesar sepakbola Argentina telah meminta pengacaranya menyusun surat somasi yang menuntut AFA berhenti menggunakan citranya untuk menghasilkan keuntungan yang tidak bermanfaat bagi sepakbola Argentina," ujar Wiñazki.

Messi kini dapat sepenuhnya berfokus pada sisa karier klubnya dan akan menjalani beberapa pekan yang menegangkan bersama Inter Miami. Tim asal 'Vice City' itu akan menghadapi Columbus Crew di perempat-final play-off Wilayah Timur.