Lionel Messi menyebut favorit utama Piala Dunia 2026: ‘Dalam performa yang lebih baik daripada Argentina’

Lionel Messi berpendapat bahwa Argentina memiliki peluang besar untuk mempertahankan gelar juara dunia, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan Pollo Alvarez. Namun, ia menyebut negara lain sebagai favorit utama mutlak untuk Piala Dunia 2026.

Babak kualifikasi berjalan lancar bagi Argentina, dengan posisi pertama yang jelas di Amerika Selatan, tetapi Messi belum merasa puas. “Ada banyak pemain yang mengalami cedera atau kurangnya ritme pertandingan,” katanya, mungkin terutama merujuk pada Cristian Romero, yang partisipasinya di Piala Dunia tidak pasti karena cedera lutut.

“Namun kenyataannya: jika tim ini bersatu, mereka telah membuktikan bahwa mereka kompetitif dan selalu ingin menang,” kata pemenang Ballon d’Or delapan kali ini dengan penuh optimisme.

Meskipun Argentina meraih kesuksesan besar di Piala Dunia 2022 dan menjalani babak kualifikasi yang kuat, bagi Messi, Prancis tetap menjadi favorit utama. Spanyol, yang memenangkan Euro dua tahun lalu, juga dianggap sebagai pesaing berat oleh Messi.

“Prancis saat ini kembali dalam performa terbaiknya. Mereka memiliki banyak pemain kelas dunia,” ujarnya. Empat tahun lalu, Argentina berhasil mengalahkan Prancis dalam final Piala Dunia yang mendebarkan, dan kini Prancis berambisi untuk membalas dendam.

Selama Piala Dunia, pada 24 Juni, Messi akan genap berusia 39 tahun. Namun, ia belum berpikir untuk pensiun. “Saya mencintai sepak bola dan akan terus melakukannya sampai saya tidak bisa lagi,” jelasnya.

“Saya ambisius, saya ingin menang dalam segala hal…,” lanjutnya. “Saya bahkan tidak membiarkan anak saya menang dalam permainan video.”