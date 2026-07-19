Lionel Messi menyampaikan pesan istimewa menjelang final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina

Lionel Messi telah menyampaikan pesan kepada para penggemar dan pemain Argentina melalui sebuah surat di Instagram menjelang final Piala Dunia pada Minggu malam. Ia berpendapat bahwa, terlepas dari hasil pertandingan melawan Spanyol, kita dapat menengok kembali perjalanan ini dengan bangga.

“Hal terindah dari semua tahun-tahun itu bukanlah sekadar gelar-gelar juara, melainkan seluruh perjalanan ini,” ujarnya dengan penuh rasa syukur. “Berbagi kehidupan sehari-hari dengan kelompok ini, berjuang bersama, saling menguatkan di saat-saat sulit, dan menikmati setiap langkahnya.”

“Terima kasih kepada semua rekan setimku, staf teknis, dan semua orang luar biasa yang setiap hari berupaya menjadikan tim nasional ini sebagai sebuah keluarga,” tulis Messi.

“Apa pun yang terjadi besok, kelompok ini telah menulis sebuah kisah yang takkan pernah kami lupakan dan takkan bisa dihapus oleh siapa pun. Vamos Argentina.”

Perjalanan menuju final ini memang istimewa bagi Argentina, karena beberapa kali Messi dan kawan-kawan menghadapi kesulitan besar. Baik saat melawan Cape Verde maupun Swiss, pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, sementara Mesir berhasil disingkirkan berkat comeback yang luar biasa.

Namun, Piala Dunia ini tidak akan terasa lengkap bagi Argentina tanpa kemenangan di final. Bagi Messi, ini akan menjadi gelar Piala Dunia keduanya, setelah kemenangan di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Selain itu, Messi akan lebih bersemangat dari sebelumnya di depan gawang, karena Kylian Mbappé telah melampauinya pada Sabtu malam sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia ini dan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Sementara Messi telah mencetak 21 gol, Mbappé sudah mengoleksi 22 gol.