Lionel Messi menjelaskan mengapa ia menangis setelah mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2026

Lionel Messi sangat menikmati kemenangan 3-0 Argentina atas Aljazair. Bintang berusia 38 tahun itu mencetak hat-trick, sehingga ia kini berhak menyandang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.

Setelah mencetak gol pertamanya, Messi tampak sangat terharu. Ia menjelaskan alasan di balik air matanya itu dalam wawancara dengan TyC Sports setelah pertandingan.

“Sejujurnya, itu tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Saya baru saja melewati beberapa hari yang sulit dan berat, dan saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan setim serta semua orang yang terlibat dalam tim nasional atas dukungan mereka. Mereka memberi saya banyak kekuatan.”

Messi mengawali Piala Dunia keenamnya dengan gemilang. “Saya sangat menikmati setiap momen yang saya alami saat ini. Saya beruntung karena telah mewujudkan semua impian saya, baik secara individu maupun bersama tim-tim saya.”

“Kami kini kembali memiliki tim yang hebat dan saya merasa baik serta bahagia. Saya telah mencapai lebih dari yang pernah saya bayangkan saat masih kecil. Selama saya tetap merasa baik, saya akan terus membela Argentina,” kata Messi.

Messi juga bersikap rendah hati. “Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dan bisa bersaing dengan pemain seperti Miroslav Klose dan Ronaldo. Sebenarnya saya tidak pernah terlalu memikirkan statistik, tapi saya menyadarinya karena Kylian Mbappé telah mencetak dua gol untuk Prancis. Dia benar-benar seorang fenomena.”

Messi memainkan pertandingan internasional ke-200-nya saat melawan Aljazair. Dalam kariernya, ia telah mencetak 120 gol dan memberikan 64 assist.