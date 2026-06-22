Lionel Messi mendapat penghormatan istimewa di negaranya sendiri dan diabadikan dengan cara yang mengesankan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa superstar Argentina Lionel Messi sangat dipuja di negaranya sendiri—bahkan di seluruh dunia. Patung sang penyerang berusia 38 tahun ini memang sudah pernah dibuat sebelumnya, tetapi belum pernah sebesar patung yang ada di Cutral Có ini. Patung tersebut diresmikan pekan lalu.

Selasa lalu, sekelompok besar orang berkumpul di Cutral Có, sebuah kota kecil di bagian barat Argentina, untuk menyaksikan secara langsung peresmian patung raksasa pahlawan besar mereka.

Patung karya seniman Aldo Beroisa ini menggambarkan sang superstar Argentina sedang berlutut dengan satu tangan terangkat ke udara. Patung tersebut mengenakan seragam timnas Argentina dengan nomor punggung 10 yang menjadi ciri khasnya. Di depannya terdapat Piala Dunia FIFA, yang dimenangkannya pada tahun 2022.

Patung penghormatan ini setinggi sekitar 26 meter dan beratnya mencapai 70 ton. Menurut walikota Cutral Có, ini adalah patung Messi terbesar di dunia.

Sebelumnya, sebuah patung Messi pernah dipasang di India, tetapi harus dibongkar. Orang-orang khawatir patung tersebut akan terhempas angin.

Imago

Senin malam, para penggemar Argentina dapat kembali menyaksikan sang pemenang Ballon d’Or delapan kali itu beraksi di Piala Dunia. Pada pukul 19.00, mereka akan memainkan pertandingan grup kedua melawan Austria.

Pertandingan pertama dimenangkan dengan mudah 3-0, di mana Messi memainkan peran utama. Kapten tim itu mencetak hat-trick dan menjadi pahlawan utama malam itu.