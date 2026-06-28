Lionel Messi mencatatkan sejarah Piala Dunia dengan tendangan bebas yang akurat yang membawa Argentina meraih kemenangan

Argentina juga berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan grup ketiganya. Dalam pertandingan yang agak mengecewakan melawan Yordania yang sudah tersingkir, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez, dan Lionel Messi membawa juara dunia bertahan itu meraih kemenangan yang pantas: 3-1. Messi, berkat tendangan bebasnya yang akurat, menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia berturut-turut. Argentina akan menghadapi Cape Verde di babak 32 besar.

Argentina sudah dipastikan menjadi juara grup sebelumnya, sementara Yordania hanya memiliki peluang teoretis untuk bergabung dengan delapan tim peringkat ketiga terbaik. Oleh karena itu, tidak ada lagi ketegangan sama sekali dalam pertandingan tersebut, alasan yang cukup bagi pelatih kepala Lionel Scaloni untuk menempatkan Messi di bangku cadangan dan memberinya waktu istirahat.

Butuh beberapa saat bagi Argentina untuk memecah kebuntuan, namun pada menit ke-19 gol pun akhirnya tercipta. Mohannad Abu Taha melakukan pelanggaran keras terhadap Lo Celso di tepi kotak penalti. Gelandang tersebut tampak kesakitan, namun pada akhirnya tidak mengalami cedera. Lo Celso kemudian melepaskan tendangan bebas yang indah ke sudut atas gawang: 1-0.

Tak lama kemudian, Lautaro melepaskan tendangan dari jarak dekat yang membentur mistar gawang setelah menerima umpan silang yang bagus dari sisi kiri. Marcos Senesi melihat sundulannya pada bola pantul berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Yazeed Abulaila, tetapi saat melakukan upaya tersebut, Senesi ternyata terkena tekel keras dari Nizar Al-Rashdan. Argentina mendapat penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Lautaro: 2-0.

Yordania kemudian mengalami fase yang cukup baik dan bahkan beberapa kali mampu menyerang gawang Argentina. Hal itu tidak menghasilkan gol, tetapi membuat para penggemar di tribun Arlington bersemangat. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Lautaro sepertinya akan mencetak gol keduanya di Piala Dunia, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Argentina tidak perlu bersusah payah untuk menciptakan ancaman dan kembali nyaris mencetak gol ketiga, andai saja tendangan keras Lautaro kali ini tidak membentur bagian atas mistar gawang. Tepat saat Messi bersiap masuk ke lapangan, Yordania tiba-tiba memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Mousa Tamari menyambar umpan silang apik dari Ehsan Haddad.

Tak lama setelah itu, Messi masuk ke lapangan dan pemenang Ballon d’Or delapan kali itu langsung memburu gol keenamnya di Piala Dunia ini. Upaya pertamanya melambung di atas gawang, tetapi pada tendangan bebas berikutnya sekitar dua puluh menit menjelang akhir pertandingan, ia akhirnya mencetak gol. Messi melengkungkan bola melewati pagar betis dan benar-benar mengejutkan Abulaila: 3-1.