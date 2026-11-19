Messi tetap menjadi raja gaji di Miami

Lionel Messi terus mendominasi peta keuangan Major League Soccer dengan total kompensasi terjamin yang mencapai $28,33 juta. Menurut angka terbaru yang dirilis Asosiasi Pemain MLS pada 2026, pendapatan terjamin pemain asal Argentina itu melonjak signifikan dari $20,45 juta yang dilaporkan setahun lalu. Namun, angka tersebut hanya mencakup bayaran untuk bermain dalam kontraknya. Jika kesepakatan komersial dan perpanjangan kontraknya hingga 2028 turut diperhitungkan, total pendapatan tahunannya diperkirakan mendekati $80 juta.

Komitmen Inter Miami untuk membangun tim kuat di sekitar pemenang Piala Dunia itu membuat total pengeluaran tim mencapai rekor $59,37 juta. Investasi besar ini turut didorong oleh kedatangan gelandang veteran Casemiro pada pertengahan musim, sehingga pengeluaran klub lebih dari dua kali lipat pengeluaran 25 dari 29 tim lain di liga.

Meski mengeluarkan dana sebesar itu, Inter Miami mengakhiri musim reguler di posisi kedua Wilayah Timur, di belakang Nashville SC, pemenang Supporters' Shield yang meraih kesuksesan tersebut dengan total gaji hanya $24,97 juta.

Jumlah pemain bergaji setidaknya $10 juta bertambah

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Meski Messi masih berada di kelas tersendiri, ia bukan lagi satu-satunya pemain di Amerika Utara yang menerima gaji delapan digit. Jumlah pemain dengan kompensasi terjamin setidaknya $10 juta kini bertambah menjadi lima.

Penyerang Chicago Fire Robert Lewandowski berada di urutan berikutnya dengan pendapatan $19,51 juta, disusul Antoine Griezmann dari Orlando City sebesar $13,94 juta. Dua nama lain dalam kelompok tersebut adalah Son Heung-Min dari LAFC, yang menerima $11,25 juta, dan Breel Embolo dari Atlanta United sebesar $10,81 juta, menurut data dari ESPN.

Konsentrasi pengeluaran di papan atas liga juga terlihat dari total gaji tim. Chicago Fire menempati peringkat kedua di belakang Miami dengan pengeluaran $41,29 juta. Atlanta United, LA Galaxy, dan LAFC menyusul, masing-masing dengan total gaji lebih dari $32 juta.

Gaji meningkat di seluruh MLS

Bukan hanya para bintang yang menikmati pertumbuhan finansial liga. Rata-rata kompensasi terjamin seluruh pemain naik menjadi $746.936. Angka itu meningkat 18% dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pemain di kelompok pendapatan menengah juga mendapat kenaikan. Saat ini, 150 pemain di MLS menerima setidaknya $1 juta per tahun.

Gaji median juga naik 6,4% menjadi $360.042. Ini menunjukkan bahwa meski gaji di kelompok teratas meningkat pesat, kenaikan bagi pemain di kelompok gaji terbawah lebih kecil.

Di sisi lain, Philadelphia Union tetap menjadi klub paling hemat di liga dengan total gaji hanya $12,64 juta. Talenta remaja mereka, Cavan Sullivan, saat ini menerima kompensasi terjamin sebesar $614.000. Angka itu memperlihatkan kesenjangan antara talenta muda lokal di liga dan para bintang yang didatangkan dari luar negeri di kelompok gaji teratas.