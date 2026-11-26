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Lionel Messi akan kembali ke La Bombonera untuk sekali lagi bermain bersama sahabat lamanya sekaligus mantan rekan setimnya di tim nasional, Carlos Tevez. Striker legendaris yang akrab disapa "El Apache" itu memastikan bahwa bintang Inter Miami tersebut akan menjadi tamu utama dalam laga perpisahannya yang telah lama dinantikan bulan depan.

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Reuni dua legenda di La Bombonera

Dunia sepak bola bersiap menyambut malam penuh emosi di Buenos Aires saat Tevez secara resmi menutup kariernya yang gemilang. Meski mantan penyerang Manchester United dan Manchester City itu pensiun dari sepak bola profesional lima tahun lalu, laga perpisahan resminya baru akan digelar sekarang.

Antusiasme terhadap acara tersebut kian besar setelah Messi dipastikan ambil bagian dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember di stadion ikonik milik Boca Juniors.

Bagi para pendukung Boca Juniors, kehadiran pemain terhebat sepanjang masa menambah prestise acara yang sudah bersejarah ini. Tevez sendiri membenarkan kabar tersebut, memastikan para penggemar akan menyaksikan reuni dua pemain yang pernah memimpin lini serang Argentina pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pengumuman itu semakin ramai di media sosial, tempat disebutkan bahwa Messi akan bermain dalam laga perpisahan Tevez pada 20 Desember. Ini memberi para pendukung kesempatan langka untuk kembali melihat sang pengatur serangan legendaris bermain di tanah Argentina.

Merayakan tahun yang tak terlupakan bagi Boca

Waktu penyelenggaraan acara "Adiós Apache" terasa tepat bagi para pendukung Boca Juniors. Klub tersebut tengah menikmati kesuksesan besar di level domestik dan kontinental, setelah memastikan posisi teratas klasemen agregat tahunan dan mengangkat trofi Copa Sudamericana.

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Dengan tim masih bersaing memperebutkan gelar Copa Argentina dan bersiap menghadapi perempat final Torneo Clausura, laga perpisahan ini menjadi penutup meriah bagi musim 2026 yang sangat sukses untuk klub.

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Keikutsertaan Messi memastikan stadion akan penuh sesak. Meski peraih Ballon d'Or delapan kali itu telah meninggalkan panggung internasional bersama tim nasional Argentina, kesempatan melihatnya mengenakan seragam sepak bola di La Bombonera tetap menjadi daya tarik besar bagi penggemar setempat. Pertandingan ini menjembatani dua era, merayakan Tevez sebagai ikon klub era modern sekaligus menghadirkan Messi sebagai sosok yang dikenal di seluruh dunia.

Rincian laga perpisahan Apache

Meski Messi jelas menjadi daya tarik utama, pertandingan ini pada dasarnya digelar untuk menghormati kontribusi besar Tevez kepada Boca Juniors selama beberapa periode membela klub. Striker itu meraih banyak gelar bersama Boca, termasuk Copa Libertadores, dan tetap menjadi salah satu sosok paling dicintai dalam sejarah modern klub.

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Saat klub mengejar peluang meraih trofi ketujuh dalam satu tahun kalender, laga perpisahan ini menjadi momen untuk mengenang pemain yang sepanjang karier profesionalnya mewujudkan kegigihan dan semangat kawasan Boca.

Persiapan untuk acara pada Desember itu kini berjalan penuh, sementara tiket diperkirakan akan sangat diminati karena para penggemar berlomba menyaksikan kedua ikon tersebut berbagi lapangan untuk terakhir kalinya. Pertandingan ini akan menjadi perpisahan definitif bagi Tevez, yang beralih ke dunia kepelatihan sejak gantung sepatu, seperti dilaporkan TyC Sports.