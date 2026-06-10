Lionel Messi kembali beraksi dan memberikan sinyal yang sangat jelas untuk Piala Dunia hanya dalam waktu 45 detik

Argentina berhasil mengalahkan Islandia dengan relatif mudah pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Di Alabama, skor akhir 3-0 menguntungkan juara dunia bertahan tersebut. Lionel Messi masuk sebagai pemain pengganti dan langsung menunjukkan pengaruhnya.

Di tim Argentina, dua mantan pemain Eredivisie menjadi starter: Lisandro Martínez dan Gerónimo Rulli. Di pihak Islandia, Kristian Hlynsson dari FC Twente duduk di bangku cadangan saat kick-off.

Peluang besar pertama dalam pertandingan ini dimiliki oleh Islandia. Mikael Ellertsson, pemain Genoa, melepaskan tendangan yang melambung di atas gawang kosong, membuat 88.000 penonton yang hadir terkejut.

Setelah delapan menit pertandingan, Argentina unggul. Terjadi keributan di area penalti Islandia, yang kemudian bola jatuh ke kaki Valentin Barco. Gelandang RC Strasbourg itu melepaskan tendangan dan berhasil: 1-0.

Selain itu, tidak banyak hal istimewa yang terjadi dalam laga persahabatan ini, kecuali peluang besar bagi Lautaro Martínez, yang bola tendangannya dari dalam kotak penalti membentur bagian dalam tiang gawang, hingga Messi masuk ke lapangan.

Dua menit setelah masuk, ia menerima bola di tengah lapangan dan mengirimkan umpan terobosan yang indah kepada Martínez. Penyerang Inter itu kemudian dijatuhkan oleh kiper Islandia, sehingga bola diarahkan ke titik penalti. Messi tidak gagal dari jarak sebelas meter.

Di menit-menit akhir, Thiago Almada menambah skor menjadi 3-0. Gelandang Atlético Madrid itu menjadi penutup serangan indah yang kembali diinisiasi oleh Messi.

Argentina akan memulai Piala Dunia pada malam tanggal 16 hingga 17 Juni. Pertandingan melawan Aljazair dijadwalkan pada pukul 03.00. Setelah itu, tim asuhan Lionel Scaloni akan menghadapi Austria dan Yordania.







