Ada Upaya Terencana, Terstruktur & Masif Dari Wasit Agar Lionel Messi Absen Di El Clasico

Lionel Messi memanaskan suhu jelang el Clasico dengan mengklaim, ada upaya wasit secara terencana, terstruktur dan masif agar dirinya tidak bisa terlibat dalam bentrokan kontra rival abadi Real Madrid.

Megabintang Barcelona itu menuduh, wasit yang memimpin laga antara timnya dan Real Valladolid, Jaime Latre, telah berniat untuk memberi dirinya kartu agar nantinya terkena hukuman suspensi pertandingan.

Di pertandingan itu, Los Blaugrana berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal krusial Ousmane Dembele jelang bubaran. Kemenangan ini amat berarti bagi klub Catalans karena menjaga momentum mereka bersaing di pacuan juara musim ini.

Namun yang menarik, saat memasuki istirahat babak pertama, Messi tertangkap kamera di mana dia terdengar mengatakan adanya upaya sabotase wasit terhadap dirinya.

"Dia [Latre] ingin memberi saya kartu, luar biasa," ketus Messi, yang dapat dipahami jika dia benar-benar menerima kartu di laga itu maka dipastikan tak bisa terlibat di laga el Clasico akhir pekan ini, sebagaimana dilaporkan Diario AS .

Pada akhirnya, Messi menghindari kartu kuning kelimanya di musim 2020/21 sehingga dia bisa ambil bagian di laga kontra Madrid.

