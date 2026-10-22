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Lionel Messi tiba di Oviedo bersama istrinya, Antonela Roccuzzo, untuk menerima Penghargaan Putri Asturias bidang Olahraga 2026. Penyerang Inter Miami itu mengenang nilai-nilai yang ditanamkan FC Barcelona dan mendedikasikan penghargaan bergengsi tersebut kepada mendiang ayahnya.

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Ikon Argentina dikerumuni penggemar jelang menerima penghargaan di Spanyol

Penyerang Inter Miami Lionel Messi tiba di Hotel de la Reconquista di Oviedo pada Kamis untuk menerima Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga 2026. Disambut alunan bagpipe tradisional Asturias, Messi menjadi pusat perhatian ratusan penggemar antusias yang berjajar di sepanjang jalan untuk melihat mantan kapten FC Barcelona itu.

Didampingi istrinya, Antonela Roccuzzo, pria berusia 39 tahun itu berpose di hadapan awak media dan menandatangani tanda tangan untuk para penggemar di luar hotelnya.

Messi akan menerima penghargaan tersebut secara resmi pada Jumat di Teatro Campoamor dalam upacara yang dipimpin Raja dan Ratu Spanyol.

Messi sampaikan penghormatan menyentuh untuk mendiang ayahnya dan Barcelona

Berbicara kepada EFE, Messi mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas pengakuan tersebut dan mengakui prestise penghargaan itu di seluruh Spanyol. Messi juga menyampaikan penghormatan menyentuh kepada ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus. Ia mengatakan ayahnya "sangat senang" ketika namanya diumumkan sebagai penerima penghargaan pada Juni.

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"Dia pasti juga ikut menikmatinya," kata Messi, seraya menambahkan bahwa penghargaan itu bermakna "lebih dari apa yang dilakukan seseorang di lapangan."

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Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu juga menyoroti tahun-tahun pembentukannya di FC Barcelona. "Ketika Anda berada di sana, ini bukan sekadar soal bermain sepakbola. Sepakbola justru merupakan hasil dari banyak hal yang harus Anda lakukan, banyak tanggung jawab yang Anda miliki," ujarnya.

Penghargaan turut mengapresiasi kerja kemanusiaan di samping kehebatan olahraga

Terpilih dari 27 kandidat internasional, Messi mendapat penghargaan bukan hanya berkat deretan trofinya, tetapi juga dampak sosial positif yang ia berikan. Yayasan tersebut menyoroti kiprahnya selama bertahun-tahun sebagai Duta Niat Baik UNICEF serta upayanya melalui Leo Messi Foundation untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak rentan.

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"Selain bakatnya yang memukau, dewan juri menyoroti... kerja amalnya yang luar biasa dan berkelanjutan," demikian konfirmasi yayasan tersebut.

"Leo Messi juga telah meraih rasa hormat dan kekaguman semua orang berkat perilakunya yang patut diteladani di lapangan, serta konsistensi, kerendahan hati, dan komitmennya terhadap permainan tim."

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Legenda ini kukuhkan warisan setelah pensiun dari timnas

Penghargaan ini datang tak lama setelah Messi resmi pensiun dari timnas Argentina, mengakhiri perjalanan luar biasa yang mencakup 126 gol dalam 208 penampilan, dua gelar Copa America, dan Piala Dunia 2022.

Messi bergabung dengan kelompok elite penerima penghargaan terdahulu, termasuk Serena Williams, Rafael Nadal, dan Eliud Kipchoge.

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Dalam pernyataan resminya, Messi berharap perjalanannya menginspirasi generasi mendatang: "Saya berharap kisah saya menginspirasi banyak anak laki-laki dan perempuan untuk terus bermimpi... dengan menyadari bahwa hal terpenting adalah berusaha menjadi orang baik."