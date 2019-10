Lionel Messi Cetak Rekor 100 Gol Dari Luar Kotak Penalti Untuk Barcelona

Lionel Messi meyarakan tonggak sejarah baru bersama . Megabintang asal itu baru saja mencetak gol dari luar kotak penalti yang ke-100 untuk Blaugrana.

Rekor tersebut terpatri saat Messi menyumbangkan gol penutup kemenangan 4-0 Barcelona atas pada jornada kedelapan LaLiga Spanyol di Camp Nou, Senin (7/10) dini hari WIB.

Messi mencetak gol melalui tendangan bebas langsung yang gagal dijangkau kiper Tomas Vaclik pada menit ke-78.

100 - Lionel Messi has scored his 100th goal from outside the box for @FCBarcelona in all competitions (43 direct free-kick goals). Specialist. pic.twitter.com/iBAi9hYVVn