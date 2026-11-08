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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Lionel Messi bersiap pulang ke Argentina dengan penuh haru setelah pensiun dari tim nasional, sementara Inter Miami merencanakan laga akbar

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Lionel Messi bersiap kembali ke Argentina secara mengejutkan dan penuh emosi, hanya beberapa bulan setelah berpamitan dari panggung sepakbola internasional. Inter Miami dikabarkan sedang merampungkan rencana laga persahabatan pramusim bergengsi yang akan membawa penyerang legendaris itu kembali ke lapangan tempat ia memainkan pertandingan terakhirnya bersama juara Piala Dunia 2022.

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Inter Miami Incar Laga Persahabatan di Monumental

Inter Miami merencanakan perjalanan ke Buenos Aires untuk menjalani laga pramusim melawan River Plate. Menurut Bolavip Argentina, pertandingan itu dijadwalkan sementara berlangsung pada 19 Januari di Estadio Monumental yang ikonis.

Laga tersebut akan membawa Messi kembali ke stadion tempat ia baru-baru ini mengakhiri karier internasionalnya. Penyerang itu berpamitan kepada tim nasional Argentina pada 6 Oktober setelah pertandingan melawan Benin.

Tur Global dan Hubungan yang Kian Erat

Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, rencana pertandingan itu sejalan dengan strategi komersial Inter Miami belakangan ini. Sejak Messi tiba di Amerika Serikat, klub MLS tersebut aktif menggelar tur global untuk memperluas jangkauan mereknya.

Membawa tim ke ibu kota Argentina menjadi langkah lanjutan yang wajar bagi klub. Kunjungan itu juga memberi kesempatan kepada kapten Inter Miami untuk kembali bertemu dengan para penggemar setempat yang telah menyambutnya dengan hangat.

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Saling Menghormati di Monumental

Messi memiliki hubungan istimewa dengan River Plate. Saat perpisahannya dengan sepakbola internasional pada Oktober, klub Argentina itu memberikan penghormatan khusus kepada sang penyerang legendaris. Presiden klub Stefano Di Carlo menyerahkan kartu keanggotaan kehormatan dan plakat kenang-kenangan kepadanya.

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Messi juga menerima jersi nomor 10 khusus untuk merayakan ulang tahun klub yang ke-125. Sebagai balasan, ia menghadiahkan jersi pertandingan bertanda tangannya kepada para penggemar. Jersi itu kini dipajang di museum River Plate.

Menjalani Playoff MLS Cup

Sebelum mengalihkan fokus ke rencana pada Januari, Inter Miami harus menjalani fase playoff MLS Cup yang krusial. Inter Miami tampil kuat di kompetisi domestik musim ini dan memastikan tempat di playoff, sekaligus meraih tiket ke Concacaf Champions Cup mendatang.

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Messi dan rekan-rekan setimnya kini akan menghadapi Columbus Crew, unggulan ketujuh, dalam seri putaran pertama yang sangat dinantikan dengan format terbaik dari tiga pertandingan. Setelah perjalanan mereka di playoff berakhir, rencana kunjungan ke Buenos Aires akan menjadi kesempatan bagi Messi untuk kembali ke kampung halaman sekaligus mengawali musim berikutnya.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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