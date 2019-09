mengonfirmasi Lionel Messi sudah fit dan siap bermain dalam partai pembuka Liga Champions 2019/20 melawan tuan rumah , Selasa (17/9) besok.

Messi sudah absen sejak pramusim akibat cedera betis, membuatnya belum melakoni satu pun penampilan di musim ini. Kini, Messi sudah tercantum dalam 22 nama yang dibawa Barcelona ke Jerman.

Terakhir kali Messi bermain bagi Barcelona terjadi pada 25 Mei lalu saat takluk di final kontra . Penyerang itu sebetulnya dijadwalkan comeback pada 25 Agustus lalu dalam jornada kedua Spanyol kontra . Namun, cederanya kambuh dan ia harus menepi selama beberapa pekan.

Tanpa Messi, armada Ernesto Valverde bermain kurang maksimal di awal musim ini. Blaugrana duduk di peringkat kelima sementara La Liga dengan raihan tujuh poin dari empat laga.



Selain Messi, Barcelona juga mengonfirmasi pulihnya kiper kedua Neto dari cedera tangan. Neto sendiri diikutsertakan dalam skuad Barca Liga Champions, yang di dalamnya juga terdapat sensasi remaja Ansu Fati.

Barcelona satu grup bersama Dortmund, Milan, dan Slavia Praha di Grup F Liga Champions. Mereka membidik hasil yang lebih baik setelah musim lalu terhenti secara menyakitkan di semi-final oleh .

