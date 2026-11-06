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Lionel Messi dikabarkan telah mengambil keputusan final mengenai kelanjutan karier bermainnya dalam waktu dekat, menyusul spekulasi yang santer tentang kemungkinan pulang ke klub masa kecilnya di Argentina. Meski memiliki ikatan emosional dengan klub tersebut, penyerang legendaris itu tetap berkomitmen penuh pada proyeknya saat ini di Major League Soccer.

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Messi tidak akan kembali ke Argentina

Messi tidak berniat meninggalkan Inter Miami CF untuk menjalani masa peminjaman pada musim dingin di Argentina, sehingga pembicaraan mengenai kepulangan sementara ke Amerika Selatan praktis berakhir. Setelah muncul laporan spekulatif yang mengaitkan ikon berusia 39 tahun itu dengan kepindahan pada Januari ke klub masa kecilnya, Newell's Old Boys, pakar transfer Fabrizio Romano memastikan tidak ada negosiasi aktif terkait kesepakatan tersebut.

Jurnalis asal Italia itu menyampaikan penilaian tegas mengenai situasi tersebut: "Tidak ada peluang Messi dipinjamkan." Romano juga menyebut peraih delapan Ballon d'Or itu bertekad menuntaskan kontraknya saat ini, yang berlaku hingga Desember 2028. Sumber yang dekat dengan klub bahkan menyebut pemain timnas Argentina itu sangat terbuka untuk menjajaki perpanjangan kontrak lagi dengan klub MLS tersebut ketika waktunya tepat.

Rencana ke depan dan perubahan skuad

Spekulasi mengenai kemungkinan reuni Messi dan Neymar kian menguat karena masa depan pemain asal Brasil itu di Santos masih belum pasti. Kontrak winger berusia 34 tahun tersebut mendekati akhir, memicu dugaan bahwa Inter Miami bisa memanfaatkan periode penyesuaian skuad mendatang untuk menyatukan kembali trio legendaris "MSN" Barcelona, yakni Messi, Luis Suárez, dan Neymar, di MLS. Langkah seperti itu akan menjadi salah satu upaya perekrutan pemain paling signifikan dalam sejarah sepakbola Amerika Utara.

Meski spekulasi terus beredar dan penyelidikan terkait transfer-transfer sebelumnya masih berlangsung, Inter Miami tetap fokus dan optimistis. Rekan-rekan setim Messi kerap menyebut semangat bersaingnya dari hari ke hari telah menetapkan standar tinggi yang tak mengenal kompromi di ruang ganti, sekaligus mengubah budaya klub sejak debutnya.

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Kepemimpinan itu menjadikan Inter Miami pesaing tangguh menjelang babak play-off MLS Cup. Dengan kehidupan keluarga yang mapan dan arah masa depan yang jelas di Miami, legenda Argentina tersebut tampaknya puas untuk mengakhiri karier gemilangnya di level tertinggi di Amerika Serikat.

Pertandingan berikutnya MIA Major League Soccer 16.00 CLT

Dampak langsung di lapangan

Meski rumor mengenai kepindahan Messi ke Newell's Old Boys mendominasi media sosial, sang pemain tetap fokus pada tugasnya di Miami. Penyerang itu baru-baru ini kembali tampil gemilang untuk membawa timnya meraih kemenangan penting 2-1 atas New England Revolution setelah sempat tertinggal. Setelah penampilan lamban pada babak pertama membuat Miami tertinggal, Messi menyodorkan bola lewat sundulan cerdik kepada Germán Berterame untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-69, sebelum mencetak sendiri gol kemenangan pada menit ke-83.

Kemenangan itu mengantar Inter Miami naik ke posisi kedua klasemen Wilayah Timur, unggul hanya satu poin atas New England dengan satu putaran tersisa di musim reguler. Yang lebih penting, hasil tersebut menjamin Inter Miami lolos otomatis ke Concacaf Champions Cup 2027. Ini memberi Messi kesempatan lain untuk memperebutkan gelar internasional, sementara wakil-wakil MLS berupaya mengakhiri dominasi klub-klub Liga MX yang telah berlangsung selama puluhan tahun di turnamen tersebut. Ambisi klub di babak pascamusim kini sangat bergantung pada sang kapten.