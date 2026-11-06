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FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTIONGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Lionel Messi ambil keputusan akhir soal masa depannya di Inter Miami saat spekulasi reuni dengan Neymar kian menguat

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Lionel Messi dikabarkan telah mengambil keputusan final mengenai kelanjutan karier bermainnya dalam waktu dekat, menyusul spekulasi yang santer tentang kemungkinan pulang ke klub masa kecilnya di Argentina. Meski memiliki ikatan emosional dengan klub tersebut, penyerang legendaris itu tetap berkomitmen penuh pada proyeknya saat ini di Major League Soccer.

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Messi tidak akan kembali ke Argentina

Messi tidak berniat meninggalkan Inter Miami CF untuk menjalani masa peminjaman pada musim dingin di Argentina, sehingga pembicaraan mengenai kepulangan sementara ke Amerika Selatan praktis berakhir. Setelah muncul laporan spekulatif yang mengaitkan ikon berusia 39 tahun itu dengan kepindahan pada Januari ke klub masa kecilnya, Newell's Old Boys, pakar transfer Fabrizio Romano memastikan tidak ada negosiasi aktif terkait kesepakatan tersebut.

Jurnalis asal Italia itu menyampaikan penilaian tegas mengenai situasi tersebut: "Tidak ada peluang Messi dipinjamkan." Romano juga menyebut peraih delapan Ballon d'Or itu bertekad menuntaskan kontraknya saat ini, yang berlaku hingga Desember 2028. Sumber yang dekat dengan klub bahkan menyebut pemain timnas Argentina itu sangat terbuka untuk menjajaki perpanjangan kontrak lagi dengan klub MLS tersebut ketika waktunya tepat.

Rencana ke depan dan perubahan skuad

Spekulasi mengenai kemungkinan reuni Messi dan Neymar kian menguat karena masa depan pemain asal Brasil itu di Santos masih belum pasti. Kontrak winger berusia 34 tahun tersebut mendekati akhir, memicu dugaan bahwa Inter Miami bisa memanfaatkan periode penyesuaian skuad mendatang untuk menyatukan kembali trio legendaris "MSN" Barcelona, yakni Messi, Luis Suárez, dan Neymar, di MLS. Langkah seperti itu akan menjadi salah satu upaya perekrutan pemain paling signifikan dalam sejarah sepakbola Amerika Utara.

Meski spekulasi terus beredar dan penyelidikan terkait transfer-transfer sebelumnya masih berlangsung, Inter Miami tetap fokus dan optimistis. Rekan-rekan setim Messi kerap menyebut semangat bersaingnya dari hari ke hari telah menetapkan standar tinggi yang tak mengenal kompromi di ruang ganti, sekaligus mengubah budaya klub sejak debutnya.

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Kepemimpinan itu menjadikan Inter Miami pesaing tangguh menjelang babak play-off MLS Cup. Dengan kehidupan keluarga yang mapan dan arah masa depan yang jelas di Miami, legenda Argentina tersebut tampaknya puas untuk mengakhiri karier gemilangnya di level tertinggi di Amerika Serikat.

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MIA

MIA

Major League Soccer

07 Nov 2026

CLT

CLT

Dampak langsung di lapangan

Meski rumor mengenai kepindahan Messi ke Newell's Old Boys mendominasi media sosial, sang pemain tetap fokus pada tugasnya di Miami. Penyerang itu baru-baru ini kembali tampil gemilang untuk membawa timnya meraih kemenangan penting 2-1 atas New England Revolution setelah sempat tertinggal. Setelah penampilan lamban pada babak pertama membuat Miami tertinggal, Messi menyodorkan bola lewat sundulan cerdik kepada Germán Berterame untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-69, sebelum mencetak sendiri gol kemenangan pada menit ke-83.

Kemenangan itu mengantar Inter Miami naik ke posisi kedua klasemen Wilayah Timur, unggul hanya satu poin atas New England dengan satu putaran tersisa di musim reguler. Yang lebih penting, hasil tersebut menjamin Inter Miami lolos otomatis ke Concacaf Champions Cup 2027. Ini memberi Messi kesempatan lain untuk memperebutkan gelar internasional, sementara wakil-wakil MLS berupaya mengakhiri dominasi klub-klub Liga MX yang telah berlangsung selama puluhan tahun di turnamen tersebut. Ambisi klub di babak pascamusim kini sangat bergantung pada sang kapten.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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