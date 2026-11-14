Lionel Messi akan kembali ke Estadio Monumental pada 19 Januari saat Inter Miami menghadapi River Plate dalam laga persahabatan pramusim bersejarah di Buenos Aires

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kapten Inter Miami Lionel Messi akan kembali ke Estadio Monumental pada 19 Januari saat klub Major League Soccer itu menghadapi River Plate dalam laga persahabatan pramusim. Laga ekshibisi di Buenos Aires tersebut akan menjadi pertandingan klub pertama yang pernah dimainkan peraih delapan Ballon d'Or itu di Argentina.

Iklan

Ikon Argentina kembali ke tanah air

Seperti diumumkan melalui kanal media sosial klub Argentina tersebut, pertandingan pada Januari akan membawa Messi kembali ke stadion tempat ia tampil 29 kali untuk negaranya. Penampilan terakhirnya di sana terjadi pada 6 Oktober, saat kemenangan 3-0 atas Benin menjadi penampilan ke-208 sekaligus terakhirnya di level internasional dan ia mencetak golnya yang ke-126. Sebelum laga perpisahan itu, presiden klub tuan rumah, Stefano Di Carlo, memberinya kartu keanggotaan kehormatan, plakat, dan jersey bertuliskan namanya.

Pernah menghadapi empat klub asal Argentina

Penghormatan pada Oktober itu juga merujuk pada 18 Desember 2022, ketika sang pengatur serangan membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia ketiga, melengkapi keberhasilannya menjuarai Copa America pada 2021 dan 2024 sepanjang 21 tahun karier internasionalnya. Meski lawatan pada Januari akan menjadi penampilan pertamanya bersama klub di tanah air, penyerang tersebut sebelumnya telah empat kali menghadapi tim dari negara asalnya di tempat lain.

Bersama Barcelona, ia mengalahkan Estudiantes di Piala Dunia Antarklub 2009 di Uni Emirat Arab sebelum menghadapi tim asuhan Marcelo Gallardo, yang memiliki 38 gelar domestik dan empat trofi Copa Libertadores, pada final Desember 2015 di Jepang. Di bawah Luis Enrique, Barcelona menang 3-0. Messi membuka skor pada menit ke-36 sebelum Luis Suarez mencetak dua gol pada babak kedua. Ia juga mengalahkan Boca Juniors di Joan Gamper Trophy 2018 dan bermain imbang 1-1 dengan klub masa kecilnya, Newell's Old Boys, di Florida pada 2024.

Inter Miami membangun tim di sekitar bintang yang produktif

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023 dan memperpanjang kontraknya hingga musim 2028, pemain veteran itu telah membawa klubnya menjuarai Leagues Cup 2023 dan meraih Supporters' Shield 2024. Pada September 2026, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mencapai 100 gol sebelum merebut Sepatu Emas untuk tahun kedua berturut-turut, sebuah rekor, berkat 26 gol pada musim reguler.

Iklan Iklan

Pada awal pekan ini, penyerang tersebut juga masuk daftar finalis penghargaan MVP liga 2026. Ia berpeluang menjadi pemain pertama yang meraih penghargaan itu tiga tahun berturut-turut. Penambahan pertandingan di ibu kota Argentina melanjutkan strategi pramusim internasional klub asal Amerika Serikat tersebut, yang sebelumnya telah mengunjungi Peru, Ekuador, Kolombia, dan Puerto Riko.

Skuad bertabur bintang bersiap untuk bertanding

Meski waktu sepak mula dan rincian tiket belum dikonfirmasi, Miami berharap Casemiro, Rodrigo De Paul, Suarez, Nicolas Otamendi, dan Thiago Almada turut dalam lawatan itu bersama kapten mereka. Pertandingan tersebut akan membantu River mempersiapkan jadwal kompetisi domestiknya sekaligus menjadi laga pemanasan bergengsi bagi tim tamu. Setelah lawatan ke Amerika Selatan, Inter Miami akan membuka musim liga 2027 melawan FC Cincinnati di Nu Stadium pada 19 Februari.