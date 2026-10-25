Barcelona dan Real Madrid bersiap menjalani laga baru dalam El Clasico hari ini, di tengah penantian akan pilihan taktik yang akan diandalkan Hans Flick dan Jose Mourinho, mengingat sejumlah absennya pemain berpengaruh serta pertimbangan yang belum final di dalam kedua jajaran kepelatihan.

Beberapa jam sebelum laga yang dinanti-nantikan ini, surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkap gambaran susunan pemain yang diperkirakan untuk Barcelona, sementara surat kabar Spanyol "AS" memaparkan tiga skenario taktik yang mungkin untuk susunan pemain Real Madrid, dengan keberadaan Fede Valverde di pusat perhitungan, setelah ia tampil cemerlang di posisi bek kanan pada laga-laga terakhir.





Pilihan Flick

"Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Flick cenderung mengulang lini pertahanan yang ia gunakan saat menghadapi Paris Saint-Germain, akibat cedera yang menerpa barisan tim, dengan masih absennya Jules Kounde, Eric Garcia, dan Christensen.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Menurut surat kabar tersebut, Xavi Espart mungkin akan mengisi posisi bek kanan, sementara Joao Cancelo menangani sisi kiri, dengan jantung pertahanan terdiri dari Pau Cubarsi dan Gerard Martin.

Di lini tengah, surat kabar itu memperkirakan andalan pada Rodri dan Pedri sebagai duet gelandang jangkar, dengan keberadaan Fermin Lopez di posisi pengatur serangan, untuk menutupi absennya Dani Olmo yang mengalami cedera pada otot adduktor kiri.

Adapun di lini depan, Lamine Yamal tampaknya menjadi kandidat paling utama untuk mengisi sayap kanan, sementara pertimbangan untuk sayap kiri menyempit antara pemain Inggris Gordon dan pemain Jerman Adeyemi.

Surat kabar itu memperkirakan Raphinha akan tetap memimpin lini serang, dengan menyebut kemungkinan dilakukannya penyesuaian taktik yang menggesernya ke sayap, serta menurunkan Gabriel Jesus di posisi penyerang tengah.

Valverde kunci susunan Real Madrid

Di sisi lain, surat kabar "AS" menjelaskan bahwa Mourinho sedang mempertimbangkan tiga pilihan taktik, yang masing-masing berpusat pada posisi Valverde, yang tampil cemerlang di posisi bek kanan pada laga-laga terakhir, setelah kemitraannya dengan Aurelien Tchouameni di lini tengah pada awalnya tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Menurut surat kabar itu, skenario pertama, dan yang paling mungkin dari sudut pandangnya, adalah tetap menempatkan Valverde sebagai bek kanan, yang menyisakan dua tempat untuk dipertimbangkan antara Arda Guler, Bernardo Silva, dan Endrick, sesuai pembagian peran antara lini tengah dan sayap kanan.

Adapun skenario kedua berpijak pada mengembalikan Valverde ke lini tengah di samping Tchouameni, dengan menurunkan Guler di sayap kanan dan Denzel Dumfries di posisi bek kanan.

Pilihan ketiga adalah menurunkan Valverde sebagai sayap kanan, dengan tetap menempatkan Guler di samping Tchouameni, serta membiarkan posisi bek kanan diperebutkan di antara pilihan-pilihan alami yang tersedia bagi tim.

Di jantung pertahanan, "AS" menunjukkan bahwa Ibrahima Konate tampaknya yang paling dekat untuk memastikan tempatnya di susunan utama, sementara persaingan untuk mitranya menyempit antara Dean Huijsen dan Antonio Rudiger, dengan keunggulan bagi Huijsen dari segi jumlah penampilan sebagai starter musim ini.

Surat kabar itu juga memperkirakan keberadaan Thibaut Courtois di bawah mistar gawang, Marc Cucurella di posisi bek kiri, keberadaan Bellingham di lini tengah serang, Diomande di sayap kiri, dan Kylian Mbappe memimpin lini serang, sementara Vinicius Junior absen karena skorsing.

Susunan pemain yang diperkirakan untuk kedua tim:

Barcelona:

Penjaga gawang: Juan Garcia.

Pertahanan: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo.

Lini tengah: Rodri, Pedri, Fermin Lopez.

Lini depan: Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Pertahanan: Fede Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Lini tengah: Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Lini depan: Guler, Mbappe, Diomande.

Baca juga:

Kecerdasan buatan menjawab: apa hasil yang diperkirakan untuk El Clasico Barcelona dan Real Madrid?











