Lini belakang Barcelona terpukul: Xavi Espart absen hingga tahun depan akibat cedera pergelangan kaki setelah menerima tekel keras dari Aurelien Tchouameni

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Barcelona mendapat pukulan telak di lini pertahanan setelah Xavi Espart diperkirakan bakal absen lama. Bek sayap muda itu mengalami cedera pergelangan kaki serius saat timnya kalah 1-2 dari Real Madrid pada Minggu dan diperkirakan tidak akan bermain lagi hingga 2027.

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Cedera bek muda dikonfirmasi

Pilihan pemain bertahan Barcelona semakin terbatas setelah muncul kabar bahwa Espart harus absen cukup lama. Bek sayap muda itu menambah daftar pemain di ruang perawatan yang sudah dihuni Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Dani Olmo.

Pernyataan medis resmi yang dirilis klub pada Senin merinci cedera tersebut dan menyebutkan bahwa cedera itu terjadi akibat benturan. Pernyataan tersebut menjelaskan: “Hasil pemeriksaan memastikan bahwa Xavi Espart mengalami cedera pada sendi sindesmosis di pergelangan kaki kanannya akibat benturan dengan pemain lawan dalam pertandingan melawan Real Madrid. Sang pemain akan absen sekitar tujuh pekan.”

Tekel Tchouameni dianalisis

Cedera itu terjadi pada menit kesembilan dalam pertandingan penting melawan Real Madrid, setelah tekel meluncur keras dari Aurelien Tchouameni. Meski gelandang tim nasional Prancis itu lebih dulu mengenai bola, laju gerakannya membuat ia menghantam pergelangan kaki Espart dengan keras.

Espart tetap berusaha bermain sambil menahan rasa sakit selama lebih dari 20 menit. Ia akhirnya harus meninggalkan lapangan pada menit ke-30 ketika jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bek tersebut sudah merasakan ketidaknyamanan sebelum laga, setelah menjalani pertandingan keras di Paris yang membuatnya ditarik keluar menjelang akhir laga.

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Pemulihan panjang menanti

Cedera sindesmosis sangat menyulitkan pesepakbola karena sendi pergelangan kaki harus stabil saat mereka mengubah arah dengan cepat. Jenis cedera ligamen ini sama dengan yang membuat Frenkie de Jong absen cukup lama dalam beberapa musim terakhir, sehingga tim medis kemungkinan akan berhati-hati dalam menanganinya.

Espart telah tampil sembilan kali di semua kompetisi musim ini, dengan kontribusi langsung terhadap empat gol melalui dua gol dan dua assist.

Periode penting menanti Barcelona

Cedera Espart terjadi pada saat yang sulit bagi Barcelona, yang tengah berupaya bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain di Liga Champions dan Real Madrid dalam El Clasico pada Minggu. Barcelona akan menjamu Alaves pada Sabtu, lalu menghadapi Aston Villa di kandang dalam laga Liga Champions pada 3 November, sebelum bertandang ke markas Atletico Madrid pada 8 November.