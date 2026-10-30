Manchester United tak lagi sekadar klub sepakbola yang tengah dilanda krisis hasil atau mencari jalan untuk kembali ke podium juara, melainkan perlahan-lahan berubah menjadi bahan media terbuka dan pabrik raksasa produksi konten, tempat program televisi, platform podcast, dan kanal YouTube berlomba menganalisis setiap krisis, mengkritik setiap keputusan, dan membahas setiap detail di balik koridor Old Trafford.

Sementara klub berusaha memulihkan kejayaan yang hilang di dalam lapangan hijau, episode demi episode sinetron krisis terus berlanjut di luar lapangan, dengan keterlibatan sejumlah besar legenda masa lalunya yang telah beralih menjadi analis, influencer, dan kreator konten, hingga sulit membedakan antara keinginan tulus untuk menyelamatkan klub dan upaya meraih rating tontonan tinggi dengan menyorot kegagalan-kegagalannya yang berulang.

Dalam babak terbaru dari sinetron ini, Michael Carrick yang berusia 45 tahun mendapatkan kesempatan tambahan untuk memimpin tim, setelah diputuskan bahwa ia akan tetap menjabat dalam laga melawan Chelsea yang dijadwalkan pada hari Sabtu. Ini merupakan perkembangan yang mungkin memberinya sedikit stabilitas, tetapi pada saat yang sama menjadi bahan baru bagi kru syuting serial "All or Nothing" milik perusahaan Amazon, yang mendapat kewenangan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di balik pintu tertutup klub pada musim ini.

Dengan demikian, Manchester United berada dalam pemandangan yang luar biasa; sementara para suporter menanti kembalinya pertandingan agar arus analisis dan kritik berhenti untuk sementara waktu, industri konten seputar klub terus berlanjut dengan tempo yang kian meningkat, hingga penderitaan salah satu klub terbesar di dunia berubah menjadi industri media tersendiri.

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Liputan media yang intensif terhadap Manchester United bukanlah hal baru, sebab klub ini terbiasa menghiasi headline utama berkat popularitas globalnya dan sejarahnya yang penuh prestasi. Namun, yang berubah dalam beberapa tahun terakhir adalah sifat liputan itu, setelah para mantan pemain menjadi pihak utama dalam menciptakan diskusi harian seputar tim.

Melihat pemandangan saat ini, tampaknya menghitung legenda Manchester United yang tidak memiliki platform media untuk mengkritik klub kini jauh lebih sulit daripada mengidentifikasi mereka yang secara rutin terlibat dalam menganalisis krisis-krisisnya, demikian menurut "BBC Sport".

Kritik tak lagi terbatas pada program olahraga tradisional atau komentar pascapertandingan, melainkan meluas hingga platform podcast, kanal YouTube, dan program bincang-bincang digital, yang memberi para pemiliknya ruang lebih luas untuk mengungkapkan pendapat mereka dan memungkinkan mereka berkomunikasi langsung dengan para penggemar klub.

Di sini mencuat nama-nama seperti Gary Neville, Wayne Rooney, Roy Keane, Paul Scholes, Nicky Butt, dan Rio Ferdinand, yang seluruhnya memiliki sejarah besar bersama klub, tetapi kini menjadi bagian dari pemandangan media yang menyertai setiap kegagalan baru tim.

Neville dan Rooney: kritik yang berubah menjadi konten massal

Gary Neville menjadi salah satu wajah paling menonjol yang turut mengubah bentuk liputan media terhadap Manchester United, setelah meluncurkan platform "The Overlap" pada 2021, yang meraih sukses besar lewat klip video, program bincang-bincang, dan podcast, hingga menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam media olahraga.

Neville tak puas hanya dengan analisis melalui jaringan "Sky Sports", melainkan memperluas kehadiran digitalnya, memanfaatkan popularitas besar yang dimiliki klub serta perhatian publik yang kian meningkat terhadap segala hal yang berkaitan dengan krisis-krisisnya.

Kekalahan telak dari Bournemouth dengan skor 3-0 pada hari Minggu lalu membuka babak baru kritik, setelah Neville melontarkan komentar tajam dalam analisisnya atas pertandingan itu, sebelum ia membawakan satu episode dari program audionya dari stadion Old Trafford, yang di dalamnya ia menuduh sejumlah pemain tim kekurangan profesionalisme.

Neville mengatakan bahwa sebagian pemain tidak menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya seorang profesional, seraya menunjukkan bahwa mereka tidak tidur pada waktu yang tepat, tidak mengikuti pola makan yang benar, dan tidak memberikan Manchester United perhatian yang layak sepanjang hari.

Ia menambahkan bahwa ia tidak menaruh rasa hormat apa pun kepada sebagian pemain tersebut, dengan menilai bahwa perilaku mereka di luar lapangan tidak sesuai dengan besarnya klub dan nilai sejarahnya.

Gelombang kritik tidak berhenti pada Neville, sebab Wayne Rooney muncul pada hari Selasa di kanal "Stick to Football", sebuah kanal di YouTube yang khusus mengikuti berita Manchester United dan dikelola oleh Neville, yang menuntut agar para pemain tim mendapatkan apa yang ia gambarkan sebagai "tendangan keras di pantat mereka", sebagai isyarat atas kebutuhan mereka pada kejutan nyata yang mengembalikan semangat dan kedisiplinan.

Dalam episode lain dari "The Overlap", Neville menyebutkan bahwa sebagian pelatih terkadang perlu dipecat demi kepentingan pribadi mereka sendiri, sementara Roy Keane, mantan kapten Manchester United, tak ragu menyebut Michael Carrick dan anggota staf teknisnya sebagai orang-orang yang sangat beruntung karena masih bertahan di posisi mereka.

Namun, pengaruh media Neville tak berhenti pada programnya sendiri, sebab musim panas lalu ia mengakuisisi jaringan kanal YouTube milik Mark Goldbridge, salah satu influencer paling menonjol yang mengkhususkan diri pada berita Manchester United, hal yang turut memperluas cakupan liputan digital klub.

Goldbridge, yang bernama asli Brent Di Cesare, memiliki basis penggemar yang melampaui 3,7 juta pelanggan, setelah ia terkenal lewat klip-klip video yang menyebar secara luas, yang menampilkannya melontarkan reaksi marah dan kritik tajam saat mengikuti pertandingan tim.

Goldbridge kini turut membawakan program "Stick to Football" bersama Rooney, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub, dalam sebuah model yang mencerminkan sejauh mana persilangan antara bintang sepakbola masa lalu dan kreator konten digital.

Class of 92 masuk gelanggang, dan Martinez membalas dengan caranya

Neville, Rooney, dan Keane tak lagi sendirian sebagai pemilik pengaruh dalam diskusi yang berputar seputar Manchester United, sebab sejumlah bintang generasi emas klub, yang menorehkan kejayaan mereka di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, turut bergabung.

Paul Scholes dan Nicky Butt, dua anggota Class of 92 yang terkenal, membawakan podcast yang berjudul "The Good, The Bad and The Football", dan melalui itu memanfaatkan pengalaman panjang mereka untuk menganalisis penampilan tim serta mengkritik para pemain dan pelatih.

Pada musim lalu, dan sebelum laga derby Manchester, yang merupakan pertandingan pertama yang dijalani Michael Carrick di kandang sendiri sebagai pelatih tim, keduanya melontarkan pernyataan kontroversial mengenai kemampuan Lisandro Martinez dalam menghadapi kekuatan fisik penyerang Norwegia, Erling Haaland.

Nicky Butt mengatakan bahwa Haaland akan mampu mengangkat Martinez dan berlari membawanya, sementara Scholes melangkah lebih jauh, memperkirakan bahwa penyerang Norwegia itu akan melempar bek Argentina tersebut ke dalam gawang setelah mencetak salah satu golnya.

Namun, apa yang terjadi di dalam lapangan justru sepenuhnya berlawanan dengan ramalan tersebut, setelah Manchester United meraih kemenangan dengan skor 2-0, dan Martinez tampil memukau, yang dalam laga itu ia berhasil menghadapi Haaland dengan cara yang mengesankan.

Ketika bek Argentina itu ditanya tentang pernyataan Scholes seusai pertandingan, ia tidak menyembunyikan kekesalannya, seraya menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan mantan pemain itu, bahkan menantangnya untuk menghadapinya langsung jika ia memiliki masalah dengannya.

Martinez mengatakan bahwa ia memberi tahu Scholes bahwa ia boleh mengatakan apa pun yang ia mau, tetapi jika ia ingin menyampaikan pesan apa pun kepadanya, ia bisa datang ke rumahnya atau menemuinya di tempat lain mana pun, seraya menegaskan bahwa ia tidak merasa khawatir terhadap kritik-kritik tersebut.

Peristiwa ini menyingkap sebagian dari pengaruh yang kini ditinggalkan oleh platform-platform media para mantan pemain, setelah ia melampaui batas analisis teknis menuju pelemparan penilaian dan ramalan yang bisa berubah menjadi bahan perdebatan antara pemain dan penggemar.

Carrick menolak kegaduhan, dan hanya penggemar yang layak mendapat perhatiannya

Di tengah kegaduhan media ini, tampaknya Michael Carrick memilih menjauh sebisa mungkin dari mengikuti apa yang dikatakan tentang dirinya dan timnya, agar ia tidak membiarkan kritik dari luar memengaruhi pekerjaannya di dalam klub.

Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Kamis, sang pelatih ditanya tentang bagaimana ia menyikapi kegaduhan media yang datang dari rekan-rekan sejawat lamanya dan para pemain senior, tetapi ia menjelaskan bahwa ia tidak mengikuti komentar-komentar itu secara rutin.

Carrick mengatakan bahwa ia cukup menyimak hal-hal yang perlu ia ketahui, dan tidak mencari kritik atau komentar yang tidak memberikan manfaat nyata apa pun baginya ataupun bagi tim.

Sang pelatih menegaskan bahwa prioritas baginya adalah mengetahui pendapat para penggemar, memperhatikan atmosfer di dalam stadion, serta menghargai para suporter yang bepergian di belakang tim untuk menyaksikan pertandingan dan memberi dukungan.

Ia menambahkan bahwa yang penting baginya adalah apa yang ditampilkan para pemain di atas lapangan, serta apa yang disaksikan para penggemar berupa penampilan dan hasil, seraya menegaskan bahwa ia tidak memberi bobot besar pada pendapat-pendapat lainnya.

Pernyataan Carrick mencerminkan upaya untuk memisahkan antara pekerjaan teknis di dalam klub dan tekanan media yang kian meningkat yang kini mengelilingi Manchester United, terutama karena setiap keputusan terkait susunan pemain, pergantian, atau masa depan staf teknis dengan cepat berubah menjadi topik perdebatan dan analisis.

Apakah para mantan pemain mengkhianati klub mereka atau membela standarnya?

Perdebatan seputar platform para mantan pemain tidak terbatas pada tajamnya kritik yang mereka lontarkan, melainkan meluas ke pertanyaan yang lebih rumit: apakah para legenda ini memberikan layanan nyata bagi klub dengan menyingkap kelemahan-kelemahannya, ataukah mereka turut menambah tekanan pada para pemain dan mengubah setiap krisis menjadi bahan media baru?

Pada masa lalu, seorang pemain mungkin merasa marah jika mendapatkan penilaian rendah di salah satu surat kabar seusai pertandingan buruk, tetapi keadaan telah berubah secara besar, setelah ia harus menghadapi diskusi yang bisa berlangsung berhari-hari penuh, yang mencakup analisis terperinci dan kritik dari para bintang masa lalu yang sangat memahami sifat kehidupan di dalam «Old Trafford».

Erik ten Hag, mantan manajer Manchester United, belakangan sempat berbicara tentang kesulitan yang dihadapi para pemainnya dalam menyikapi kritik dari sosok seperti Gary Neville dan Rio Ferdinand, dengan menilai bahwa para bintang masa lalu bisa memberikan dukungan lebih besar kepada klub ketimbang sekadar melontarkan tudingan.

Dalam pernyataan kepada situs "The Athletic", Ten Hag menjelaskan bahwa ia menjalani wawancara yang baik dengan Neville dan Ferdinand, dan secara pribadi tidak merasa terganggu oleh pendapat keduanya, tetapi ia menunjukkan bahwa sebagian pemain terpengaruh secara psikologis oleh kritik yang mereka dengar.

Ia menambahkan bahwa para bintang ini telah meraih kesuksesan besar bersama klub, tetapi mereka juga bisa memberikan lebih banyak bantuan kepada para pemain dan tim, seraya menegaskan perlunya dukungan yang bersifat timbal balik, bukan sekadar terbatas pada mengkritik kesalahan.

Meski demikian, pelatih Belanda itu mengakui bahwa manusia kerap kali lebih keras dalam mengkritik hal-hal yang ia cintai, sebagai isyarat atas hubungan emosional yang mengikat para legenda klub dengan Manchester United.

Ini adalah sudut pandang yang disepakati oleh Neville sendiri, yang mengakui bahwa mungkin ia tidak selalu berhasil mencapai keseimbangan yang dibutuhkan selama kritiknya terhadap tim sepanjang sepuluh tahun terakhir.

Dalam kemunculannya di podcast Rio Ferdinand musim panas lalu, Neville menghadapi pertanyaan mengenai apakah ia bersikap terlalu keras secara berlebihan terhadap Manchester United dibandingkan klub-klub lain, dan ia menjawab bahwa hal itu membutuhkan keseimbangan tertentu, seraya menunjukkan bahwa ia tentu saja tidak ingin melihat Manchester City mendekati gelar juara Liga Inggris.

Ia mengakui bahwa pertandingan-pertandingan Manchester United adalah yang paling sulit baginya ketika bekerja sebagai analis, dan mungkin ia lebih keras dalam kritiknya ketika tim tidak menampilkan level yang diharapkan.

Namun, Neville di sisi lain memiliki argumen kuat untuk membela sikapnya, mengingat ia menghabiskan 19 tahun di dalam Old Trafford, dan selama itu meraih 18 gelar besar, yang memberinya pengalaman luas dalam menilai standar yang seharusnya dijaga oleh klub.

Dalam kekalahan dari Bournemouth, Neville menunjuk pada sebuah spanduk yang dikibarkan di tribune Stretford End pada babak pertama, yang membawa satu kata, yaitu "Standards", dengan menilai bahwa standar-standar yang membangun sejarah klub itu telah lama lenyap.

Adapun Nicky Butt, yang juga menjalani jenjang di akademi Manchester United, berpandangan bahwa kritik para mantan pemain berangkat dari kecintaan mereka pada klub dan keinginan mereka untuk melihatnya memulihkan kejayaannya.

Ia mengatakan pada bulan Januari lalu bahwa para pemain saat ini tidak seharusnya menyikapi setiap kritik sebagai serangan pribadi, atau mengeluh karena mengalami tekanan ketika hasil memburuk.

Ia menegaskan bahwa ia mendukung Manchester United sejak ia berusia enam atau tujuh tahun, dan bahwa pembicaraannya mengenai krisis bukan bertujuan menyerang para pemain atau menikam mereka dari belakang, melainkan untuk mengungkapkan kenyataan buruk yang tengah dialami klub.

Ketenaran adalah pedang bermata dua, dan krisis menghasilkan tontonan

Terlepas dari perdebatan mengenai niat para mantan pemain, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan, yaitu bahwa konten negatif terkait Manchester United meraih perhatian publik yang luar biasa, yang tidak terbatas pada penggemar klub, melainkan meluas hingga para penggemar klub rival dan pemirsa netral.

Klub ini masih menjadi salah satu klub sepakbola dengan pendapatan tertinggi di seluruh dunia, meski jauh dari meraih gelar juara Liga Inggris sejak tahun 2013, hal yang mencerminkan berlanjutnya kekuatan komersial dan popularitasnya meski hasil olahraganya menurun.

Sebagian besar kekuatan ini bertumpu pada kontrak sponsor komersial besar dan penyebaran global merek dagangnya, di samping pemasukan tinggi dari pertandingan-pertandingan yang digelar di stadion Old Trafford.

Pada musim lalu, tak ada yang melampaui Manchester United di Liga Inggris dalam hal pendapatan hari pertandingan selain Arsenal, hal yang menegaskan bahwa perhatian terhadap klub tidak menurun dalam kadar yang sama dengan menurunnya prestasinya di dalam lapangan.

Ed Woodward, mantan wakil ketua eksekutif klub, sempat memicu kemarahan para penggemar pada tahun 2018 ketika ia mengatakan bahwa penampilan tim di dalam lapangan tidak berpengaruh secara nyata terhadap kemampuan klub dalam mewujudkan target-target komersialnya.

Meskipun mendapat kritik atas pernyataan ini, pernyataan itu menyingkap sebagian dari filosofi dalam memperlakukan Manchester United sebagai merek dagang global yang melampaui batas hasil dan kompetisi olahraga.

Dari sini, hubungan antara krisis media dan ketenaran komersial tampak lebih rumit; semakin tim terpuruk, semakin banyak pembicaraan tentangnya, dan semakin tajam kritik, semakin bermunculan program-program baru, episode-episode tambahan, dan klip-klip video yang meraih tontonan luas.

Hal itu tidak berarti bahwa klub sengaja membuat krisis, tetapi jelas bahwa ketenaran globalnya membuat segala hal yang terjadi di dalamnya dapat berubah menjadi produk media yang bisa dipasarkan dan diinvestasikan.

"Dibenci, dicintai, dan tak bisa diabaikan": slogan yang merangkum pemandangan

Manchester United selalu memandang bahwa kehadirannya yang terus-menerus dalam pusaran perhatian merupakan bagian dari identitas globalnya, hal yang dicerminkan oleh kalimat terkenal yang secara rutin muncul pada spanduk-spanduk para penggemar di stadion Old Trafford: "Dibenci, dicintai, dan tak pernah diabaikan".

Hal itu tidak terbatas pada tribune, melainkan klub menggunakan slogan ini dalam merilis koleksi pakaian yang membawa kalimat yang sama, sebagai isyarat atas kesadarannya akan nilai kehadiran media dan publik yang permanen.

Dengan demikian, apa yang terjadi saat ini bisa dipandang sebagai kelanjutan dari sifat Manchester United sebagai salah satu klub paling menarik perhatian dalam sepakbola dunia, baik ketika meraih kemenangan maupun ketika tenggelam dalam krisis.

Namun, perbedaannya adalah bahwa klub pada masa lalu memaksakan kehadirannya melalui gelar, prestasi, dan bintang-bintang, sementara kini ia menempati ruang besar dari pemandangan media akibat kegagalan-kegagalannya yang berulang serta perdebatan yang mengelilingi manajemen, para pelatih, dan para pemainnya.

Sementara Michael Carrick terus berupaya mengembalikan tim ke jalur yang benar, dan para legenda klub terus menganalisis setiap detail serta mengkritik setiap kegagalan, pertanyaan terpenting tetap tersisa: apakah industri media ini membantu Manchester United memulihkan standar-standarnya yang hilang, ataukah ia telah menjadi bagian dari lingkaran kegagalan yang tengah dialami klub?

Mungkin jawabannya belum jelas hingga saat ini, tetapi yang pasti Manchester United tak lagi sekadar tim yang menanti pertandingan baru untuk membenahi arahnya, melainkan telah menjadi sinetron terbuka yang episode-episodenya diperbarui dengan setiap kekalahan, dan detail-detailnya dijual lewat platform-platform digital, sementara para penggemarnya tetap menantikan akhir yang sudah lama tak kunjung datang: kembalinya klub ke podium juara, alih-alih sekadar menguasai headline berita.