Lineker setelah Kane menyamai rekor Piala Dunia miliknya: Saya masih lebih unggul darinya

Pada malam Piala Dunia yang tak terlupakan, kapten timnas Inggris Harry Kane kembali menjadi sorotan, setelah memimpin “Tiga Singa” meraih kemenangan penting atas Kroasia dengan skor 4-2, dalam laga pembuka kedua tim di babak penyisihan grup.

Penampilan Kane tidak luput dari perhatian, karena ia mendapat pujian luar biasa dari salah satu legenda sepak bola Inggris, Gary Lineker, yang menempatkan penyerang Bayern Munich itu di puncak hierarki penyerang dalam sejarah Inggris.

Gary Lineker, mantan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris, memuji Harry Kane setelah penampilannya yang menonjol dan mencetak dua gol ke gawang Kroasia, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Inggris 4-2 pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Dengan dua gol tersebut, Kane menambah koleksi golnya menjadi 10 gol di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor yang sebelumnya dicetak oleh Lineker di turnamen yang sama.

Lineker mengomentari pencapaian ini melalui pernyataan yang dilansir oleh jaringan “ESPN”, di mana ia mengatakan: “Saya senang Kane menyamai rekor saya, tetapi saya masih unggul darinya secara alfabetis, dan itulah yang benar-benar penting.”

Ia menambahkan: “Harry Kane adalah penyerang terbaik yang pernah dihasilkan sepak bola Inggris sepanjang sejarah. Itu adalah keyakinan yang kuat dalam diri saya saat ini. Keseluruhan kemampuannya sebagai pemain, serta kemampuannya untuk membuat perbedaan dengan berbagai cara, adalah hal yang membuatnya luar biasa dibandingkan dengan para pendahulunya.”

Berkat kemenangan ini, timnas Inggris memuncaki Grup 12 dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas timnas Ghana yang berada di posisi kedua.

Tim Inggris dijadwalkan akan menghadapi Ghana pada Selasa mendatang di pertandingan kedua, sebelum menutup rangkaian pertandingan grup dengan melawan Panama pada 27 Juni mendatang.