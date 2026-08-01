Julian Brandt sangat senang menjadi pemain Ajax, seperti yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan kanal resmi klub. Percakapan dengan direktur teknik Jordi Cruijff mampu meyakinkan gelandang itu soal proyek yang sedang dijalankan, tetapi beberapa tahun lalu Brandt juga sudah memiliki pengalaman spesial dengan Ajax.

“Saya mulai berbicara dengan Jordi dan dia menjelaskan proyek yang sedang ia kerjakan. Ketika saya menatap matanya dan dia memberi tahu saya apa yang ingin dia lakukan musim ini, saya menjadi antusias,” kata Brandt, yang kabarnya juga bisa saja menandatangani kontrak dengan hampir seluruh klub papan atas dan papan menengah atas di Spanyol, Italia, Inggris, dan Jerman.

“Selain itu, saya bukan hanya berbicara dengan Jordi, tetapi juga dengan pelatih,” lanjut pemain Jerman berusia 30 tahun itu. “Kalau Anda memiliki pelatih yang ingin memainkan sepak bola yang cocok dengan Ajax, maka saya pikir itu juga sangat cocok untuk saya. Ini benar-benar bagian dari proyek, dari visi. Karena itu saya merasa ini sempurna untuk saya.”

“Saya pernah sekali bermain di sini melawan Ajax bersama klub saya sebelumnya dan kami kalah 4-0,” kenang Brandt soal pertandingan Liga Champions antara Ajax dan Borussia Dortmund pada Oktober 2021. “Itu adalah hari yang buruk bagi kami, benar-benar pertandingan yang buruk.”

Meski begitu, Brandt tidak melupakan malam spesifik tersebut. “Atmosfernya benar-benar luar biasa,” ujarnya. “Dan itu membekas bagi saya. Malam itu ada satu tim yang memainkan sepak bola dengan baik.”

Brandt telah membubuhkan tanda tangannya di kontrak hingga 2029 dan ia pun berharap bisa berkontribusi pada kesuksesan baru Ajax dalam periode mendatang. “Saya pikir ini pertanda baik bahwa kita berbicara mengenai periode tiga tahun. Bahwa kami akan memiliki periode yang bagus bersama.”

“Karena kami tidak bisa mengubah segalanya atau langsung sukses dalam dua hari, itu butuh waktu. Saya pikir ini akan menjadi masa yang menarik, kami harus memastikan bahwa kami mengubah antusiasme itu menjadi periode yang sukses. Saya menantikannya.”