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Wakil kapten Inter Nicolo Barella memperingatkan rekan setimnya bahwa lengah selama lima menit saja bisa berakibat mahal setelah mereka tiga kali menyia-nyiakan keunggulan dalam hasil imbang 4-4 melawan Atalanta pada Sabtu. Menjelang laga Liga Champions kontra VfB Stuttgart pada Rabu, Barella juga memuji Pio Esposito yang mencetak hat-trick dan menolak sikap menyerah di sekitar skuad.

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Barella menuntut konsentrasi penuh selama 100 menit

Wakil kapten Inter Nicolo Barella memperingatkan rekan setimnya bahwa kelengahan singkat harus dibayar mahal menjelang pertemuan Liga Champions dengan VfB Stuttgart di Giuseppe Meazza pada Rabu. Inter memasuki laga ini di posisi ke-15 setelah menyia-nyiakan keunggulan 2-0, 3-1, dan 4-2 dalam hasil imbang 4-4 melawan Atalanta di Serie A pada Sabtu. Pelatih kepala Cristian Chivu menyebut penampilan itu "lembek dan dangkal".

"Kami sempat unggul di Bergamo dan ketika mereka menyamakan kedudukan, semua orang bertanggung jawab. Mungkin konsentrasi kami menurun. Kami tidak bisa pulang dari Bergamo hanya dengan satu poin," kata Barella kepada wartawan melalui TMW pada Selasa. "Jika kami fokus 100%, semua lawan akan kesulitan, tetapi saat ini, lima menit saja cukup untuk membuat kami menanggung akibatnya. Kami harus fokus 100% selama 100 menit."

Menolak sikap menyerah dan memuji Pio Esposito

Meski memiliki catatan pertahanan terburuk di antara enam besar Serie A, dengan 17 gol kebobolan dalam 12 pertandingan, Barella menepis kepanikan dari luar tim sembari mengakui bahwa para pemain telah membahas cara mengelola pertandingan dengan lebih baik. Ia juga memuji penyerang muda Pio Esposito, yang merasa kecewa meski mencetak hat-trick di Bergamo.

"Namun, saya tidak menerima sikap menyerah yang selalu ditunjukkan kepada kami ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kami harus menjaga keseimbangan," kata Barella. Mengenai Esposito, ia menambahkan: "Kehebatan Pio juga terlihat dalam wawancara setelah pertandingan. Ia mengatakan tidak pernah ingin mencetak tiga gol karena itu tidak cukup. Kami juga turut menyesal untuknya karena ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa."

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Mengatasi absennya gelandang dan mengejar gelar di semua ajang

Inter harus menghadapi laga Eropa pada Rabu tanpa gelandang Hakan Calhanoglu dan Piotr Zielinski yang cedera. Sementara itu, kapten Lautaro Martinez sudah kembali berlatih, tetapi tidak akan menjadi starter. Meski demikian, Barella menegaskan Inter tetap bertekad mempertahankan gelar Scudetto, dengan target menjadi tim pertama sejak Juventus yang menjuarai liga secara beruntun, sekaligus melangkah lebih jauh di Eropa.

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"Semua pemain yang absen sangat berarti karena ada begitu banyak pertandingan. Memiliki lebih banyak pilihan adalah keuntungan. Kami akan merindukan mereka. Kami harus menampilkan kemampuan terbaik; kami sudah melihat karakteristik Stuttgart," jelas Barella. Mengenai penyesuaian terhadap pemain sayap Andy Diouf dan Djed Spence, ia mengatakan: "Karakteristik mereka tidak sama. Saya harus melakukan satu hal bersama Andy dan hal lain bersama Djed, tetapi saya tidak melihat perbedaan. Saya harus pandai memahami permainan mereka."

Catatan penting dan ujian pertahanan melawan Stuttgart

Inter telah mencetak gol dalam delapan pertandingan Liga Champions berturut-turut, hanya terpaut satu laga dari rekor klub yang tercipta antara 1999 dan 2002. Mereka akan menghadapi Stuttgart yang berada di posisi ke-14 dan mencatatkan lima laga tanpa kebobolan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

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Dengan Manuel Akanji berpeluang menjadi pemain non-kiper asal Swiss pertama yang mencapai 70 penampilan di Liga Champions dan Ermedin Demirovic menjadi ancaman gol utama Stuttgart, tuntutan Barella akan fokus penuh akan langsung diuji di Milan.