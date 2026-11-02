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Musim Newcastle United mencapai titik terendah baru setelah blunder fatal penjaga gawang membuat Everton menang 1-0 di St James’ Park pada Senin malam. Hasil itu menjadi pukulan telak bagi Newcastle United, yang kini telah dua kali kalah dari Everton dalam waktu kurang dari sepekan.

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Blunder Hornicek membuat Newcastle yang sedang kesulitan menelan kekalahan

Suasana di St James’ Park memanas ketika Newcastle United menelan kekalahan kedua dari Everton hanya dalam lima hari. Setelah tersingkir dari Carabao Cup oleh Everton pada Kamis lalu, tim asuhan Matthias Jaissle gagal bangkit di Premier League dan akhirnya kalah tipis 1-0.

Momen penentu datang pada awal babak kedua ketika Lukas Hornicek melakukan blunder yang layak disebut salah satu yang terburuk musim ini. Ia gagal mengantisipasi tembakan Tyrique George yang relatif lemah. Bola terlepas dari tangkapan kiper asal Ceko itu, membuat Thierno Barry tinggal menceploskannya dari jarak sangat dekat ke gawang yang kosong.

Tuan rumah kesulitan menemukan ritme sepanjang babak pertama yang berlangsung kurang rapi. Hanya Harvey Barnes yang tampak menghadirkan ancaman. Meski diperkuat Joelinton dan kembali diperkuat beberapa pemain penting, Newcastle tampak kehabisan ide di sepertiga akhir lapangan. Pendukung Newcastle terang-terangan menyuarakan kekecewaan mereka setelah timnya menelan kekalahan keempat dalam lima laga terakhir.

Barry bersinar saat Grealish masih absen

Ketika Newcastle tersendat, perekrutan pemain dan penerapan disiplin Everton di bawah David Moyes terus membuahkan hasil. Everton meraih kemenangan meski Jack Grealish masih absen. Ia sekali lagi tidak masuk skuad menyusul pelanggaran disiplin klub. Moyes telah membuktikan timnya bisa tampil efektif tanpa winger ternama itu dengan mengandalkan ketajaman Barry.

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Striker itu tampil luar biasa musim ini. Sejauh ini, di antara para pemain Premier League, hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak gol daripada Barry di semua kompetisi musim ini. Gol kedelapannya musim ini menunjukkan kecerdikannya dalam mencari posisi: ia berada di tempat yang tepat untuk menghukum kelengahan Hornicek.

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Strategi Moyes membatasi peluang Newcastle. Kembalinya Jarrad Branthwaite ke jantung pertahanan pun memberikan kestabilan yang sangat dibutuhkan. Everton lebih banyak menguasai area permainan dalam sebagian besar babak pertama dan bisa saja unggul lebih awal seandainya Harrison Armstrong atau Jake O’Brien lebih tenang di depan gawang.

Kartu merah di pengujung laga menambah kesengsaraan Jaissle

Newcastle mencoba bangkit pada fase akhir pertandingan dengan memasukkan Yoane Wissa dan Sean Steur untuk menambah energi di lini serang. Anthony Elanga nyaris menyamakan kedudukan ketika sepakannya di tiang jauh membentur tiang gawang dan bola bergulir menyusuri garis gawang. Namun, Jordan Pickford dan para pemain bertahannya berhasil menghalau bola dari bahaya.

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Jacob Ramsey dimasukkan untuk menambah kreativitas, tetapi laga berakhir buruk bagi pemain pengganti itu. Pada detik-detik terakhir masa tambahan waktu, Ramsey diusir setelah menerima kartu kuning kedua, yang praktis mengakhiri harapan Newcastle untuk menciptakan keajaiban di pengujung laga.

Saat peluit akhir berbunyi, sorakan bernada cemooh menggema di seluruh stadion, ditujukan kepada tim yang tampaknya kehilangan identitas sejak kepergian Eddie Howe. Kekalahan ini membuat tim asuhan Matthias Jaissle berada di peringkat ke-13 klasemen Premier League dengan 11 poin, sementara Everton naik ke posisi ketujuh dengan 13 poin berkat kemenangan tersebut.