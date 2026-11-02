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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Lima hari, dua kekalahan! Blunder fatal Hornicek menghadiahkan gol kemenangan kepada Thierno Barry saat Everton menambah derita Newcastle yang tengah berada di bawah tekanan

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Musim Newcastle United mencapai titik terendah baru setelah blunder fatal penjaga gawang membuat Everton menang 1-0 di St James’ Park pada Senin malam. Hasil itu menjadi pukulan telak bagi Newcastle United, yang kini telah dua kali kalah dari Everton dalam waktu kurang dari sepekan.

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Blunder Hornicek membuat Newcastle yang sedang kesulitan menelan kekalahan

Suasana di St James’ Park memanas ketika Newcastle United menelan kekalahan kedua dari Everton hanya dalam lima hari. Setelah tersingkir dari Carabao Cup oleh Everton pada Kamis lalu, tim asuhan Matthias Jaissle gagal bangkit di Premier League dan akhirnya kalah tipis 1-0.

Momen penentu datang pada awal babak kedua ketika Lukas Hornicek melakukan blunder yang layak disebut salah satu yang terburuk musim ini. Ia gagal mengantisipasi tembakan Tyrique George yang relatif lemah. Bola terlepas dari tangkapan kiper asal Ceko itu, membuat Thierno Barry tinggal menceploskannya dari jarak sangat dekat ke gawang yang kosong.

Tuan rumah kesulitan menemukan ritme sepanjang babak pertama yang berlangsung kurang rapi. Hanya Harvey Barnes yang tampak menghadirkan ancaman. Meski diperkuat Joelinton dan kembali diperkuat beberapa pemain penting, Newcastle tampak kehabisan ide di sepertiga akhir lapangan. Pendukung Newcastle terang-terangan menyuarakan kekecewaan mereka setelah timnya menelan kekalahan keempat dalam lima laga terakhir.

Barry bersinar saat Grealish masih absen

Ketika Newcastle tersendat, perekrutan pemain dan penerapan disiplin Everton di bawah David Moyes terus membuahkan hasil. Everton meraih kemenangan meski Jack Grealish masih absen. Ia sekali lagi tidak masuk skuad menyusul pelanggaran disiplin klub. Moyes telah membuktikan timnya bisa tampil efektif tanpa winger ternama itu dengan mengandalkan ketajaman Barry.

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Striker itu tampil luar biasa musim ini. Sejauh ini, di antara para pemain Premier League, hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak gol daripada Barry di semua kompetisi musim ini. Gol kedelapannya musim ini menunjukkan kecerdikannya dalam mencari posisi: ia berada di tempat yang tepat untuk menghukum kelengahan Hornicek.

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Strategi Moyes membatasi peluang Newcastle. Kembalinya Jarrad Branthwaite ke jantung pertahanan pun memberikan kestabilan yang sangat dibutuhkan. Everton lebih banyak menguasai area permainan dalam sebagian besar babak pertama dan bisa saja unggul lebih awal seandainya Harrison Armstrong atau Jake O’Brien lebih tenang di depan gawang.

Kartu merah di pengujung laga menambah kesengsaraan Jaissle

Newcastle mencoba bangkit pada fase akhir pertandingan dengan memasukkan Yoane Wissa dan Sean Steur untuk menambah energi di lini serang. Anthony Elanga nyaris menyamakan kedudukan ketika sepakannya di tiang jauh membentur tiang gawang dan bola bergulir menyusuri garis gawang. Namun, Jordan Pickford dan para pemain bertahannya berhasil menghalau bola dari bahaya.

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Jacob Ramsey dimasukkan untuk menambah kreativitas, tetapi laga berakhir buruk bagi pemain pengganti itu. Pada detik-detik terakhir masa tambahan waktu, Ramsey diusir setelah menerima kartu kuning kedua, yang praktis mengakhiri harapan Newcastle untuk menciptakan keajaiban di pengujung laga.

Saat peluit akhir berbunyi, sorakan bernada cemooh menggema di seluruh stadion, ditujukan kepada tim yang tampaknya kehilangan identitas sejak kepergian Eddie Howe. Kekalahan ini membuat tim asuhan Matthias Jaissle berada di peringkat ke-13 klasemen Premier League dengan 11 poin, sementara Everton naik ke posisi ketujuh dengan 13 poin berkat kemenangan tersebut.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

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