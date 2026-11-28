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Penampilan individu bersejarah membawa kemenangan meyakinkan bagi runner-up Liga Prancis yang tengah terpuruk, sekaligus menjadi hadiah debut yang terlambat bagi pelatih baru mereka.

Ada hari ketika segalanya berjalan lancar. Ada pula hari ketika keadaan tidak berjalan baik. Sejauh ini, Lens jelas lebih sering mengalami hari-hari seperti kategori kedua pada musim 2026/27. Setelah finis kedua musim lalu, kiprah mereka di liga sejauh ini jauh dari memuaskan, sementara di Liga Champions, klub asal Prancis utara itu menjadi tim yang paling mudah dibobol. Yang paling membekas ialah kekalahan telak 1-9 di kandang dari Como beberapa pekan lalu.

Situasi di luar lapangan sama kacaunya dengan di dalam lapangan. Dino Toppmöller harus pergi setelah belum genap tiga bulan akibat perselisihan internal , sementara penggantinya, Yannick Cahuzac, bahkan tidak bertahan 60 hari. Lalu datang Didier Digard, yang menjalani debutnya di Liga Champions pada tengah pekan, tetapi tidak mampu menghentikan tren menurun belakangan ini saat menghadapi RB Leipzig dan pulang dengan kekalahan 1-3 .

Pada Sabtu pun, keadaan awalnya tidak terlihat baik bagi Racing Club. Di Angers, Amine El Ouazzani dua kali membawa tuan rumah unggul atas Lens (20', 48'). Di antara kedua gol itu, Abdallah Sima menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melawan mantan klubnya (43').

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Saat itu, tentu belum terlihat bahwa pemain asal Senegal tersebut akan mencatat sejarah Ligue 1 pada babak kedua. Pemain berusia 25 tahun itu hanya membutuhkan sedikit lebih dari 15 menit untuk mengubah ketertinggalan 1-2 menjadi keunggulan 5-2. Sima pun hanya memerlukan empat sentuhan untuk melakukannya: tembakan ke sudut jauh untuk skor 2-2 (64'), penyelesaian mendatar untuk skor 3-2 (70'), gol dari jarak dekat untuk skor 4-2 (76'), dan akhirnya sundulan yang memastikan kemenangan 5-2 (81').

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Lengkaplah lima golnya dalam satu laga, yang baru terjadi untuk kedua kalinya di Ligue 1 dalam 40 tahun terakhir, menurut penyedia data Opta. Pemain terakhir yang mencetak lima gol dalam satu pertandingan ialah pemain Brasil Eduardo, yang melakukannya untuk Nice saat menghadapi Guingamp pada 2014.

Apa kata Abdallah Sima tentang penampilan istimewanya?

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya hanya ingin mencetak gol, tetapi cara semuanya terjadi sungguh luar biasa. Saya akan mengingatnya selamanya," kata Sima setelah penampilan istimewanya. "Saya berterima kasih kepada semua orang dan kepada ibu saya, yang selalu mendampingi saya. Saya meminta semua orang menandatangani bola itu dan akan menyimpannya baik-baik. Namun, bola itu milik tim, karena hanya berkat mereka saya bisa mencetak lima gol tersebut."

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Dengan 17 poin dari 12 pertandingan, Lens kini memiliki catatan yang seimbang dan naik ke paruh atas klasemen. Sima kini telah mencetak enam gol dalam tujuh penampilan.