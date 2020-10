Lima Laga Tanpa Gol Buat Arsenal, Ada Apa Pierre-Emerick Aubameyang?

Bintang Pierre-Emerick Aubameyang kembali memperlihatkan kesulitannya beraksi di depan gawang lawan.

Kegagalan dirinya mengoyak gawang tadi malam membuatnya kini melalui lima laga tanpa gol untuk pertama kalinya sejak 2014.

Kapten The Gunners itu tak sanggup mengobrak-abrik pertahanan The Foxes meski bermain di rumah sendiri, Emirates Stadium, dalam pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris.

Pemain pengganti Jamie Vardy jadi pencetak gol penentu kemenangan bagi skuad Brendan Rodgers di menit ke-80 setelah menanduk bola di gawang yang kosong ketika crossing Cengiz Under tak kuasa dipotong kiper Bernd Leno.

Bukan hanya gol, catatan buruk lainnya merangkum performa Aubameyang sepanjang musim ini. Penyerang kelahiran Gabon ini memainkan laga kontra Leicester dalam keadaan hanya membuat enam tembakan dari lima laga Liga Primer sebelumnya.

5 - Pierre-Emerick Aubameyang has gone five league matches without a goal for the first time since November 2014, while playing for . His Expected Goals total of 0.43 ranks only 77th in the Premier League this campaign. Struggles. pic.twitter.com/rB6asE3F6C