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Mohamed Saeed
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Lima bintang Arsenal, satu nama yang absen jadi sorotan! Mikel Arteta tanggapi skuad Inggris pilihan Tuchel saat Ben White kembali dan Noni Madueke tak dipanggil

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Mikel Arteta mengutarakan pandangannya tentang pengumuman skuad terbaru timnas Inggris, yang menunjukkan banyak pemain Arsenal masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Pelatih Arsenal itu juga menyoroti kembalinya Ben White yang menyita perhatian serta perkembangan sejumlah bintang muda di Stadion Emirates.

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Arteta Puji Rice dan Para Pemain Arsenal

Arteta memuji hasrat besar Declan Rice untuk terus berkembang setelah gelandang itu masuk dalam skuad terbaru Inggris. Rice tampil menonjol bagi Arsenal musim ini, mencatatkan lima assist di Liga Primer Inggris, jumlah tertinggi di kompetisi tersebut, serta satu gol di Liga Champions dalam 14 penampilan.

Saat membahas perkembangan Rice belakangan ini, Arteta menyoroti perubahan mentalitas yang membawa sang gelandang ke level baru. "Mentalitas untuk turun ke lapangan dan memenangkan pertandingan, meningkatkan permainannya ke level berikutnya, menghadirkan ancaman yang berbeda, serta menjadi jauh lebih sulit ditebak. Kami telah banyak melatih hal itu," kata pelatih asal Spanyol tersebut dalam konferensi pers.

Manajer Arsenal itu menambahkan: "Dia sangat ingin meningkatkan setiap aspek permainannya. Kami perlu melakukan itu sambil mempertahankan begitu banyak hal luar biasa yang sudah dia lakukan. Dia berada di jalur yang tepat."

Memaksimalkan Potensi Motor Permainan Arsenal

Arteta menegaskan bahwa ia tidak ingin membatasi Rice pada satu peran, melainkan memanfaatkan beragam kemampuannya. Pemain berusia 27 tahun itu telah menunjukkan bahwa ia bisa mengatur permainan dari lini belakang, membawa bola ke depan saat transisi, atau memengaruhi permainan di sepertiga akhir lapangan. Arteta menjelaskan bahwa fleksibilitas Rice merupakan keunggulan tersendiri: "Saya rasa kami tidak boleh membatasi kualitas dan kemampuannya. Dia bisa turun ke belakang, dia bisa mengalirkan permainan ke depan. Dia bisa turun ke belakang, dia bisa membawa bola, dia bisa tampil luar biasa saat transisi. Dia bisa memenangkan duel. Dia bisa menciptakan peluang lewat umpan ketika maju, lewat umpan jauh, atau lewat umpan silang dari kiri maupun kanan, tidak masalah. Dalam situasi bola mati, banyak yang bisa dia berikan. Kemampuannya menembak dari jarak jauh juga perlu lebih sering kami manfaatkan. Dia mampu melakukannya. Jadi, teruslah bermain karena masih banyak yang bisa diraih."

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Namun, kabar bagi klub asal London Utara itu tidak sepenuhnya positif. Arteta memberikan kabar terbaru mengenai cedera Bukayo Saka dan memastikan winger andalan itu akan menepi untuk waktu yang cukup lama. Situasi ini menambah tanggung jawab lima pemain Arsenal yang akan bergabung dengan skuad Inggris, termasuk Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze.

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Menanggapi Tidak Dipanggilnya Madueke dan Kembalinya White

Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dari pilihan Tuchel adalah absennya Noni Madueke. Meski sempat menunjukkan kualitasnya, winger itu tidak masuk dalam skuad Inggris. Namun, Arteta yakin Madueke akan menerima kekecewaan tersebut dan menjadikannya motivasi untuk terus berkembang. Ketika ditanya tentang proses pemilihan pemain, Arteta menghormati kewenangan pelatih tim nasional itu: "Saya serahkan itu kepada Thomas. Ada begitu banyak pilihan, dia harus mengambil keputusan. Kali ini dia telah mengambil keputusan itu, dan begitulah. Saya sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepadanya."

Dalam pembahasan tentang pengumuman skuad Inggris, Arteta memuji sikap profesional winger tersebut. "Yang dia lakukan adalah pergi ke luar negeri dan berlatih," kata Arteta. "Itulah Noni dan itulah mentalitasnya. Dia ingin menjadi lebih baik."

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Inggris Bidik Target di Nations League

Inggris akan menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis, 12 November, sebelum bertandang menghadapi Spanyol di Stadion Metropolitano pada Minggu, 15 November. Berada di posisi kedua Grup C, Inggris akan memastikan tempat di perempat-final Nations League pada Maret mendatang jika tidak kalah dari Kroasia. Skuad Tuchel akan berkumpul pada awal pekan depan, sementara Jobe dan Jude bersiap menulis bab terbaru dalam sejarah kakak-beradik di sepakbola Inggris.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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