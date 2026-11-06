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Mikel Arteta mengutarakan pandangannya tentang pengumuman skuad terbaru timnas Inggris, yang menunjukkan banyak pemain Arsenal masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Pelatih Arsenal itu juga menyoroti kembalinya Ben White yang menyita perhatian serta perkembangan sejumlah bintang muda di Stadion Emirates.

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Arteta Puji Rice dan Para Pemain Arsenal

Arteta memuji hasrat besar Declan Rice untuk terus berkembang setelah gelandang itu masuk dalam skuad terbaru Inggris. Rice tampil menonjol bagi Arsenal musim ini, mencatatkan lima assist di Liga Primer Inggris, jumlah tertinggi di kompetisi tersebut, serta satu gol di Liga Champions dalam 14 penampilan.

Saat membahas perkembangan Rice belakangan ini, Arteta menyoroti perubahan mentalitas yang membawa sang gelandang ke level baru. "Mentalitas untuk turun ke lapangan dan memenangkan pertandingan, meningkatkan permainannya ke level berikutnya, menghadirkan ancaman yang berbeda, serta menjadi jauh lebih sulit ditebak. Kami telah banyak melatih hal itu," kata pelatih asal Spanyol tersebut dalam konferensi pers.

Manajer Arsenal itu menambahkan: "Dia sangat ingin meningkatkan setiap aspek permainannya. Kami perlu melakukan itu sambil mempertahankan begitu banyak hal luar biasa yang sudah dia lakukan. Dia berada di jalur yang tepat."

Memaksimalkan Potensi Motor Permainan Arsenal

Arteta menegaskan bahwa ia tidak ingin membatasi Rice pada satu peran, melainkan memanfaatkan beragam kemampuannya. Pemain berusia 27 tahun itu telah menunjukkan bahwa ia bisa mengatur permainan dari lini belakang, membawa bola ke depan saat transisi, atau memengaruhi permainan di sepertiga akhir lapangan. Arteta menjelaskan bahwa fleksibilitas Rice merupakan keunggulan tersendiri: "Saya rasa kami tidak boleh membatasi kualitas dan kemampuannya. Dia bisa turun ke belakang, dia bisa mengalirkan permainan ke depan. Dia bisa turun ke belakang, dia bisa membawa bola, dia bisa tampil luar biasa saat transisi. Dia bisa memenangkan duel. Dia bisa menciptakan peluang lewat umpan ketika maju, lewat umpan jauh, atau lewat umpan silang dari kiri maupun kanan, tidak masalah. Dalam situasi bola mati, banyak yang bisa dia berikan. Kemampuannya menembak dari jarak jauh juga perlu lebih sering kami manfaatkan. Dia mampu melakukannya. Jadi, teruslah bermain karena masih banyak yang bisa diraih."

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Namun, kabar bagi klub asal London Utara itu tidak sepenuhnya positif. Arteta memberikan kabar terbaru mengenai cedera Bukayo Saka dan memastikan winger andalan itu akan menepi untuk waktu yang cukup lama. Situasi ini menambah tanggung jawab lima pemain Arsenal yang akan bergabung dengan skuad Inggris, termasuk Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, dan Eberechi Eze.

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Menanggapi Tidak Dipanggilnya Madueke dan Kembalinya White

Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dari pilihan Tuchel adalah absennya Noni Madueke. Meski sempat menunjukkan kualitasnya, winger itu tidak masuk dalam skuad Inggris. Namun, Arteta yakin Madueke akan menerima kekecewaan tersebut dan menjadikannya motivasi untuk terus berkembang. Ketika ditanya tentang proses pemilihan pemain, Arteta menghormati kewenangan pelatih tim nasional itu: "Saya serahkan itu kepada Thomas. Ada begitu banyak pilihan, dia harus mengambil keputusan. Kali ini dia telah mengambil keputusan itu, dan begitulah. Saya sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepadanya."

Dalam pembahasan tentang pengumuman skuad Inggris, Arteta memuji sikap profesional winger tersebut. "Yang dia lakukan adalah pergi ke luar negeri dan berlatih," kata Arteta. "Itulah Noni dan itulah mentalitasnya. Dia ingin menjadi lebih baik."

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Inggris Bidik Target di Nations League

Inggris akan menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis, 12 November, sebelum bertandang menghadapi Spanyol di Stadion Metropolitano pada Minggu, 15 November. Berada di posisi kedua Grup C, Inggris akan memastikan tempat di perempat-final Nations League pada Maret mendatang jika tidak kalah dari Kroasia. Skuad Tuchel akan berkumpul pada awal pekan depan, sementara Jobe dan Jude bersiap menulis bab terbaru dalam sejarah kakak-beradik di sepakbola Inggris.