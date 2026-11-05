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Europa League
team-logoLillestroem
Aaraasen Stadion
team-logoViktoria Plzen
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Lilleström vs. Viktoria Pilsen hari ini: Bagaimana cara menonton langsung dan siapa yang menyiarkan pertandingannya di TV dan live streaming?

Lillestroem vs Viktoria Plzen
Lillestroem
Viktoria Plzen
Europa League

Di Liga Europa, Lilleström menghadapi Viktoria Pilsen. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Aaraasen Stadion

Pertandingan antara Lillestrøm dan Viktoria Plzen dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen live hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Lillestrøm dan Viktoria Plzen?

Lillestrøm datang ke pertandingan ini dengan penuh percaya diri: Tim asal Norwegia itu memenangi empat dari lima laga kompetitif terakhir mereka. Teranyar, tim asuhan Hans Erik Ødegaard menang 0:1 di kandang Start. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi dalam laga tandang Liga Europa melawan Real Sociedad, dengan skor telak 0:6. Dalam lima pertandingan tersebut, Lillestrøm mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali.

Viktoria Plzen juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga teranyar, mereka meraih kemenangan tandang meyakinkan dengan skor 0:4 atas Banik Ostrava di liga Ceko. Di Liga Europa, Plzen terakhir kali kalah 1:2 dari PFK Levski Sofia. Dalam lima pertandingan itu, klub tersebut mencetak 16 gol dan kebobolan delapan kali.

LIL

LIL - Performa

SAN
M0-2
RSO
K0-6
BRA
M3-2
SOG
M2-1
STA
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VPL

VPL - Performa

JAB
M2-3
LES
K1-2
PAR
K1-2
JIH
M1-6
BOS
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Susunan pemain

Susunan Pemain Lillestroem vs Viktoria Plzen

4-3-3
Lillestroem crest
Lillestroem
LIL
Formasi
Viktoria Plzen crest
Viktoria Plzen
VPL
3-4-1-2
P. DahlbergP. DahlbergS. KristiansenS. KristiansenR. GabrielsenR. GabrielsenY. PaintsilY. PaintsilL. RangerL. RangerF. OttossonF. OttossonY. IbrahimajY. IbrahimajG. NyheimG. NyheimE. KitolanoE. KitolanoF. GulbrandsenF. GulbrandsenF. VaF. VaF. WiegeleF. WiegeleT. PaliscakT. PaliscakF. PrebslF. PrebslS. DwehS. DwehP. HrosovskyP. HrosovskyM. DoskiM. DoskiA. GabrielA. GabrielL. CervL. CervA. SojkaA. SojkaA. MemicA. MemicP. AduP. Adu
Viktoria Plzen crest
Viktoria Plzen
VPL
4-3-3
Lillestroem

Susunan Pemain Utama

Viktoria Plzen

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Oedegaard
  • R. Kovac

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Performa

LIL

LIL - Performa

SAN
M0-2
RSO
K0-6
BRA
M3-2
SOG
M2-1
STA
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
VPL

VPL - Performa

JAB
M2-3
LES
K1-2
PAR
K1-2
JIH
M1-6
BOS
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Rekor pertemuan

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
431081+710
K
M
M
M
2
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
S
M
M
M
3
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
M
K
M
M
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
M
M
S
K
9
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
11
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
15
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
16
LyonLyonOL
420257-26
K
K
M
M
17
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
412153+25
M
K
S
M
18
LevskiLevskiLES
41213305
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
AC MilanAC MilanMIL
411245-14
S
K
M
K
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
S
K
M
K
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
24
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
411259-44
K
M
S
K
25
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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