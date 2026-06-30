Lill lebih memilih klub-klub raksasa Liga Premier daripada Real Madrid dalam transfer Bouadi

Real Madrid ikut bersaing untuk merekrut pemain asal Maroko, Ayoub Bouadi, yang tampil gemilang di Piala Dunia bersama Timnas Maroko. Pemain muda berusia 18 tahun ini mulai menjadi salah satu pemain yang paling diminati di bursa transfer, berkat kemampuannya sebagai gelandang serba bisa, serbaguna, kreatif, dan kompetitif dalam hal pertahanan, meskipun masih kurang berpengalaman.

Menurut surat kabar Spanyol “Sport”, kemampuan “Mutiara Lille” ini mulai menarik perhatian klub-klub terbesar di benua Eropa, meskipun ia belum menunjukkan performa terbaiknya, namun ia berhasil mencuri perhatian bersama timnya, Lille, di mana Bouadi tampil sebagai starter dan menunjukkan performa yang baik dalam dua pertandingan melawan Brasil dan Skotlandia, sebelum pelatihnya, Mohamed Wahbi, memutuskan memberinya waktu istirahat dalam laga melawan Haiti.

Bouadi bergabung dengan akademi muda Lille pada tahun 2021, hingga akhirnya promosi ke tim utama dan menjadi pilar utama musim ini dengan tampil dalam 42 pertandingan; kontraknya berlaku hingga tahun 2029, Nilai pasarnya naik dari 28 juta euro di awal musim menjadi 50 juta euro saat ini; namun, klubnya menetapkan harga sebesar 80 juta euro untuk membuka lelang di antara klub-klub yang tertarik.

Transaksi ini memicu persaingan terbuka mengingat banyaknya klub yang memantau perkembangannya, di mana Real Madrid bergabung dalam daftar panjang klub yang ingin merekrutnya, seperti Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern München, dan Inter Milan. Namun, klub-klub Liga Primer Inggris lah yang paling gencar mengejarnya, dipimpin oleh Manchester City yang memimpin perburuan, diikuti oleh minat dari Arsenal, Liverpool, dan Chelsea, di antara klub-klub Inggris lainnya.

Pihak manajemen Lille ingin mempertahankan sang pemain untuk satu musim lagi guna memaksimalkan keuntungan dari penjualan masa depannya, serta mengandalkannya untuk bermain di Liga Champions setelah tim tersebut menempati posisi ketiga di Ligue 1. Lille dikenal sebagai klub yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan dan menjual pemain, serta telah meraup keuntungan besar dalam beberapa tahun terakhir dari transfer pemain seperti Leni Yoro, Osimhen, Pepe, Liao, atau Eden Hazard sendiri, di antara banyak pemain lainnya.

Jaringan “ESPN” melaporkan bahwa klub Lille lebih memilih untuk memindahkan pemain tersebut ke Liga Premier dengan Manchester City berada di urutan terdepan, daripada memperkuat barisan Paris Saint-Germain, di mana kedua tim tersebut telah menghubungi klub untuk menanyakan kemungkinan perekrutannya, di mana Enzo Maresca meminta untuk merekrut gelandang Prancis tersebut sebagai pengganti Bernardo Silva.

Real Madrid juga muncul di antara klub-klub yang tertarik pada kesepakatan ini, namun saat ini mereka lebih fokus pada target lain. Meskipun demikian, Lille tidak menutup kemungkinan untuk bergerak sesuai dengan kebijakan mereka dalam merekrut talenta muda, dan pihak Real Madrid sendiri tidak membantah ketertarikan ini serta kemungkinan mengajukan tawaran jika target lain tidak tercapai.