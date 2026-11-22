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Michael Olise tampaknya tidak menyukai cara FC Bayern memperlakukan rekan setimnya, Jamal Musiala, dalam beberapa hari terakhir.

Superstar asal Prancis itu menggunakan akun Instagram resminya untuk memberi like pada unggahan pakar transfer Fabrizio Romano. Unggahan tersebut menampilkan foto Musiala dengan kutipan dari pernyataan terbuka serikat pemain FIFPRO mengenai komentar sejumlah petinggi FCB tentang Musiala. "FC Bayern harus menghormati Musiala," bunyi kutipan tersebut. Pesan dalam unggahan Romano itu mendapat ratusan ribu like, salah satunya dari Olise.

Instagram @fabriziorom

Perdebatan mengenai Musiala bermula ketika patron klub Uli Hoeneß menyampaikan keraguan atas kemampuan pemain berusia 23 tahun itu dua pekan lalu. Dalam beberapa hari terakhir, ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen dan anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge juga menyampaikan keraguan serupa. Rummenigge berbicara paling blak-blakan pada Jumat malam di sela-sela laga Bundesliga antara FCB dan Köln yang berakhir 1-1. Ia mengatakan kepada Sky: "Apa yang kami ketahui sayangnya mengisyaratkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini."

Musiala mengalami disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat yang bersifat sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik . Menurut informasi Bild, pengobatan dengan obat-obatan untuk menangani absans Musiala "masih menjadi tantangan besar". Musiala disebut kembali mengalami episode absans pada Senin lalu .

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Masalah ini menjadi sangat besar karena, sejak memperpanjang kontraknya pada Februari 2025, Musiala termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Säbener Straße, yakni sekitar 25 juta euro per tahun. Secara lebih atau kurang terang-terangan, Bayern menginginkan kesenjangan antara gaji dan performanya diatasi melalui penyesuaian gaji.

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Karena Michael Olise, apakah Bayern mencetak gol bunuh diri lewat komentar mereka tentang Musiala?

Menurut mantan pemain Bundesliga Maik Franz, yang telah menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Pesepakbola Profesional (VDV) selama empat tahun, pernyataan terbuka para petinggi Bayern itu mungkin menjadi gol bunuh diri, termasuk dalam kaitannya dengan Olise . Ia mengatakan pada Minggu dalam acara 'Doppelpass' di Sport1: "Di skuadmu, ada Michael Olise yang mungkin menjadi pemain terbaik dunia berikutnya. Ia juga diharapkan memperpanjang kontrak dan menerima gaji besar. Namun, di benaknya ada pikiran: 'Kalau saya sakit atau cedera dan tidak tampil bagus, saya akan dijadikan santapan publik.' Wah, menurut saya mereka tidak membantu diri sendiri dengan tindakan itu."

Getty Images

Kontrak Olise di München masih berlaku hingga 2029. Bayern ingin mempertahankannya lebih lama , tetapi pemain tim nasional Prancis itu belum berkomentar mengenai hal tersebut. Rumor bahwa ia menjadi kandidat incaran klub elite Spanyol Real Madrid terus beredar.

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Olise cedera saat berbenturan dalam perebutan bola melawan Köln pada Jumat malam dan mengalami memar pada bagian tengah kaki. Ia "kemungkinan" akan absen dalam pertandingan Liga Champions melawan Lille pada Rabu malam, seperti dijelaskan presiden FCB Herbert Hainer pada Sabtu di sela-sela rapat umum tahunan di BMW Park, München .