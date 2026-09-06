Hans Kraay junior dalam analisisnya sebagai pakar untuk ESPN menyoroti gaya bermain yang terlalu lamban dan pelan dari tuan rumah Ajax - serta andil ter Stegen di dalamnya.

Mantan pemain profesional itu (antara lain pernah membela PSV Eindhoven) mengaku "mendapat kesan bahwa ter Stegen menganggap semua itu baik-baik saja. Dia begitu saja berjalan-jalan selama sepuluh menit. Saya benar-benar merasa itu luar biasa!"

Menurut pandangan Kraay, ter Stegen memperlambat permainan. Meski begitu, dia menilai "sangat bagus" bahwa kiper dan kapten lama Barcelona itu bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman. Namun, dia "mendapat kesan bahwa dia sama sekali tidak tahu Ajax tertinggal 1:2. Lihat saja itu, bung."

Mantan kiper puji ter Stegen: "Pesepakbola terbaik di tim"

Ter Stegen justru mendapat dukungan kuat dari Ronald Watereus. Mantan penjaga gawang PSV dan Manchester City, yang juga sempat mencatat beberapa penampilan untuk tim nasional Belanda, mengatakan kiper asal Jerman itu adalah "pesepakbola terbaik di tim" dan karena itu dilibatkan dalam permainan membangun serangan dalam sistem pelatih Michel. "Saya senang bintang dunia seperti itu bermain di Belanda," kata pria 56 tahun itu.

Ter Stegen dan Ajax pada akhirnya kalah 1:3 dalam laga besar melawan juara bertahan Eindhoven dan dengan demikian menelan kekalahan pertama di liga pada musim yang sedang berjalan. Insiden terbesar dalam pertandingan itu adalah tekel keras dari bintang PSV Ruben van Bommel, yang membuat Aaron Bouwman dari Ajax mengalami cedera. Van Bommel, putra mantan bintang Bayern Munich, hanya mendapat kartu kuning atas tekel tersebut.