Lihat: Hakim Ziyech mencuri perhatian dengan tendangan bebas yang memukau untuk masuk ke skuad Piala Dunia Maroko

Hakim Ziyech tampaknya mulai menemukan performa terbaiknya pada saat yang tepat. Pemain kidal berusia 33 tahun ini menjadi sosok yang sangat penting bagi Wydad AC pada Rabu malam dengan mencetak dua gol, yang membawa timnya berhasil mengalahkan COD Meknes.

Ziyech, yang telah 64 kali membela tim nasional, menjadi topik pembicaraan nomor satu di kalangan penggemar sepak bola Maroko menjelang Piala Dunia, karena ia memainkan pertandingan internasional terakhirnya untuk AtlasLions pada September 2024.

Namun, banyak pendukung berharap pemain kidal ini kembali bergabung pada Piala Dunia 2026. Ziyech setidaknya menunjukkan performa terbaiknya saat melawan Meknes (kemenangan 2-0). Terutama tendangan bebasnya pada menit ke-23 sangat mengesankan: dari jarak sekitar 25 meter, Ziyech membuat kiper Aymane Majid tak berdaya.

Gol keduanya dicetak Ziyech tepat sebelum babak pertama berakhir dari titik penalti. Mantan pemain Ajax ini berharap pelatih nasional Mohamed Ouahbi akan membawanya sebagai senjata tambahan ke Piala Dunia.