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Mantan manajer Manchester United Erik ten Hag memperingatkan bahwa klub itu bisa terdegradasi dari Liga Primer Inggris. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, ketatnya persaingan di kasta tertinggi membuat tim asuhan Michael Carrick, yang tengah kesulitan, benar-benar terancam mengalami degradasi yang sulit dibayangkan.

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United menghadapi ancaman degradasi serius

Ten Hag menilai United menghadapi ancaman nyata terdegradasi dari Liga Primer Inggris. Komentarnya muncul setelah kekalahan telak 2-0 dari Chelsea pada Sabtu. Hasil itu membuat tim asuhan Carrick terpuruk di posisi ke-17 dengan hanya tujuh poin dari sembilan pertandingan. Mereka berada di atas Crystal Palace, yang menempati posisi terakhir di zona degradasi, semata-mata karena selisih gol.

Manchester United kini menjalani rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Menurut Opta, ini merupakan rentetan terpanjang mereka tanpa kemenangan sejak 1984.

Ten Hag memperingatkan soal lingkaran setan

Manajemen United memutuskan tetap mempertahankan Carrick untuk lawatan ke Stamford Bridge. Keputusan itu diambil meski mereka baru-baru ini menelan sejumlah kekalahan telak, termasuk kekalahan 3-0 di kandang dari Bournemouth dan kekalahan telak 4-1 di markas Como di Liga Champions.

Ketika ditanya tentang kemungkinan United mengalami degradasi pertama mereka dalam lebih dari setengah abad, Ten Hag memberikan penilaian terus terang. Pelatih asal Belanda itu menyebut kualitas tinggi liga sebagai faktor utama.

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“Di Liga Primer Inggris, itu tentu mungkin terjadi karena semua tim memang kuat,” kata Ten Hag kepada ESPN. “Jika sekali saja Anda berada di posisi yang tidak menguntungkan dan benar-benar terjebak dalam lingkaran setan itu, ya, situasinya bisa menjadi sangat, sangat sulit.”

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Kontras tajam dalam nasib mereka belakangan ini

Ten Hag mulai menangani United di Old Trafford pada 2022 dan mengakhiri puasa gelar klub sebelum diberhentikan pada 2024. Selama masa jabatannya, ia berhasil membawa United menjuarai Piala FA dan Piala Liga.

Pelatih asal Belanda itu baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur teknik baru FC Twente menjelang musim 2026-27. Mengenang kiprahnya di Inggris, ia menyoroti kontras tajam antara pencapaiannya dan situasi klub saat ini.

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“Sebelum kami datang, mereka enam tahun tanpa memenangi trofi,” kata Ten Hag. “Lihat di mana mereka sekarang.”

Laga-laga krusial menanti United yang sedang kesulitan

Carrick kini harus mencari cara untuk membangkitkan skuadnya menjelang dua laga kandang krusial. United sangat membutuhkan hasil positif untuk menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan dan memulihkan kepercayaan diri yang telah hancur.

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Mereka akan menjamu AS Roma di Liga Champions pada Selasa malam. Setelah itu, perhatian akan segera kembali tertuju pada perjuangan mereka bertahan di Liga Primer Inggris. Tim asuhan Carrick akan menjamu Aston Villa di Old Trafford pada Minggu dalam laga yang wajib dimenangi.