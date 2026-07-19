Lihat dari dalam... Wasit Piala Dunia membalas dengan tegas tuduhan FIFA yang menuduhnya memihak Messi

Setiap kali ada turnamen besar, tuduhan terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan wasit pertandingan kembali muncul, di tengah klaim adanya campur tangan atau arahan untuk menguntungkan tim nasional atau bintang tertentu. Seiring meningkatnya kontroversi selama Piala Dunia 2026, mantan asisten wasit asal Inggris, Darren Kane—yang pernah bertugas pada edisi 2010 dan 2014—muncul untuk membantah narasi tersebut berdasarkan pengalamannya di turnamen tersebut, menegaskan bahwa wasit bekerja dengan sepenuhnya independen, dan bahwa pembicaraan mengenai adanya konspirasi untuk mengantarkan Argentina atau Lionel Messi meraih gelar sama sekali tidak benar.

Banyak penggemar, berdasarkan apa yang beredar di media sosial dan berbagai situs web, berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berupaya mengantarkan Argentina dan Lionel Messi meraih gelar Piala Dunia, dan bahwa wasit terlibat dalam pelaksanaan skema tersebut.

Namun, Darren Kane, mantan wasit asisten asal Inggris, dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa para wasit terus-menerus dihadapkan pada tuduhan yang tidak berdasar, yaitu bahwa mereka merupakan bagian dari “teori konspirasi”, sesuatu yang ia gambarkan sebagai hal yang sama sekali tidak benar.

Ia menjelaskan bahwa ia merasa terhormat pernah bertugas sebagai asisten wasit di Piala Dunia 2010 dan 2014 sebagai bagian dari tim wasit yang dipimpin oleh wasit utama Howard Webb, bersama asisten wasit Michael Mullarkey, sambil menekankan bahwa tim tersebut sepenuhnya independen dan mengambil keputusan sendiri, serta pendekatan ini tidak berubah hingga saat ini.

Ia juga menyebutkan bahwa wasit-wasit yang berpartisipasi dalam Piala Dunia berasal dari berbagai negara di dunia serta federasi nasional dan kontinental masing-masing, dan “FIFA” merekrut mereka untuk jangka waktu tidak lebih dari enam minggu; selama periode tersebut, mereka bekerja sepenuhnya terpisah dari pejabat FIFA.

Ia menambahkan kepada Badan Penyiaran Inggris “BBC” bahwa para wasit tinggal di kamp khusus mereka sendiri, dan tidak ada pertemuan apa pun dengan pejabat administratif “FIFA”, sekaligus dengan tegas membantah adanya pertemuan rahasia atau instruksi khusus yang mengarahkan mereka ke hasil tertentu.

Ia menegaskan bahwa jadwal harian para wasit sangat padat, yang mencakup latihan fisik, meninjau cuplikan video, menganalisis pertandingan hari sebelumnya, serta mempersiapkan diri untuk pertandingan mendatang, sehingga tidak menyisakan waktu bagi mereka untuk hal-hal seperti tuduhan tersebut.

Skema Messi

Ia juga menegaskan bahwa pembicaraan mengenai adanya skema untuk memastikan Messi lolos ke final sama sekali tidak berdasar, serta menanggapi rumor yang beredar mengenai keinginan FIFA untuk menggelar final antara Argentina dan Spanyol demi menampilkan momen simbolis “penyerahan tongkat estafet” antara Messi dan Lamine Yamal.

Ia mengatakan bahwa secara pribadi ia tidak mengetahui adanya foto terkenal yang memperlihatkan Messi bersama Lamine Yamal saat yang terakhir masih bayi, dan menduga bahwa sebagian besar wasit yang terlibat dalam turnamen tersebut juga tidak mengetahuinya.

Darren Kane mengakui bahwa wasit terkadang melakukan kesalahan, karena hal itu merupakan bagian dari sifat manusia, dan bahwa beberapa keputusan mungkin tampak seolah-olah merugikan tim atau tim nasional tertentu, namun penyebabnya adalah kecepatan permainan, bukan adanya instruksi sebelumnya.

Ia menambahkan bahwa wasit tidak memimpin pertandingan berdasarkan nama pemain atau tim nasional, melainkan hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di lapangan.

Ia mengutip pertandingan yang ia pimpin bersama Howard Webb di Liga Champions antara Barcelona dan Bayern Munich, ketika Lionel Messi terjatuh di dalam kotak penalti, namun tim wasit tidak memberikan tendangan penalti.

Ia menjelaskan bahwa mereka meninjau ulang rekaman tersebut keesokan harinya, seperti yang biasa mereka lakukan setelah setiap pertandingan, dan mengakui bahwa keputusan tersebut mungkin salah, namun mereka mengambilnya saat itu dengan jujur dan keyakinan penuh, tanpa mempertimbangkan identitas pemain atau tim.

Ia menegaskan bahwa wasit mengambil keputusan dalam waktu kurang dari satu detik, dan seringkali tidak memiliki waktu untuk mengetahui identitas pemain; yang ia lihat hanyalah seragam merah berhadapan dengan seragam biru, lalu ia menilai insiden tersebut sesuai dengan apa yang ia lihat.

Pertandingan Argentina versus Mesir

Ia menyoroti bahwa maraknya teori konspirasi menimbulkan kerugian nyata bagi wasit, serta membuat mereka rentan terhadap penghinaan dan tekanan psikologis, yang terkadang bahkan berujung pada ancaman terhadap keluarga mereka.

Ia menyoroti bahwa Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, terpaksa membela tim wasit setelah kemenangan Argentina atas Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar, menyusul tuduhan yang dilontarkan suporter Mesir kepada wasit Prancis François Litxier dan timnya atas dugaan keberpihakan sengaja kepada Argentina.

Ia menegaskan bahwa Colina benar ketika memperingatkan bahaya tuduhan-tuduhan tersebut, karena hal itu dapat berubah menjadi ancaman langsung terhadap wasit dan keluarga mereka, sambil menyebutkan bahwa ia sendiri pernah menyaksikan kejadian semacam itu, meskipun ia menganggap dirinya beruntung karena tidak mengalaminya secara langsung, mungkin karena ia adalah wasit asisten dan bukan wasit lapangan.

Final Piala Dunia 2010

Ia juga mengenang kembali final Piala Dunia 2010 antara Spanyol dan Belanda, yang dipimpin oleh tim wasit mereka, dan menggambarkan hari itu sebagai salah satu momen paling membanggakan dalam karier mereka.

Ia menjelaskan bahwa pertandingan tersebut merupakan salah satu yang paling sulit secara wasit, setelah terjadi 14 kartu kuning dan pengusiran bek Belanda Johnny Heitinga, disertai kontroversi luas mengenai apakah Nigel de Jong juga layak mendapat kartu merah.

Ia menambahkan bahwa mereka mendapat kritik tajam dari pelatih Belanda, Bert van Marwijk, sambil menegaskan bahwa tekanan semacam itu merupakan bagian wajar dari profesi wasit, selama ia mengambil keputusan dengan kejujuran dan integritas.

Ia juga menyoroti bahwa beberapa wasit, seperti wasit Inggris Michael Oliver dan Anthony Taylor, telah menerima ancaman dalam beberapa tahun terakhir akibat keputusan mereka, dan menganggap bahwa tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat diterima, serta semakin memburuk akibat maraknya rumor yang meragukan netralitas para wasit.

Teori Konspirasi

Ia mengatakan bahwa, meskipun mendukung timnas Inggris, ia tidak percaya bahwa wasit menjadi penyebab tersingkirnya “Tiga Singa” dari Argentina, sambil menjelaskan bahwa ia melihat wasit bersikap lunak selama 25 menit pertama, namun hal itu bukanlah faktor penentu hasil pertandingan.

Ia menambahkan bahwa sangat mengecewakan melihat teori konspirasi terus beredar, padahal wasit menanggung tekanan yang luar biasa dan harus mengambil keputusan krusial hanya dalam hitungan detik, sementara keputusan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan olahraga yang sangat besar.

Ia menegaskan bahwa terjadinya kesalahan wasit tidak berarti adanya konspirasi, dengan mengutip beberapa kasus yang terjadi selama turnamen, di antaranya gol Jerman melawan Ekuador yang seharusnya dianulir karena pelanggaran berbahaya, serta tendangan penalti yang seharusnya diberikan kepada Ghana saat melawan Inggris setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Ezri Konsa, ditambah dengan gol sah Brasil yang dianulir saat melawan Skotlandia.

Ia menjelaskan bahwa setelah digelar 103 pertandingan—jumlah yang setara dengan sekitar sepuluh putaran Liga Premier Inggris—terjadinya beberapa kesalahan menjadi hal yang wajar dan sulit dihindari.

Final Piala Dunia

Di akhir pembicaraannya, ia menyinggung penunjukan wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, untuk memimpin final Piala Dunia, menegaskan bahwa pertandingan tersebut merupakan puncak karier wasitnya, dan bahwa keterharuannya yang mendalam saat namanya diumumkan oleh Pierluigi Collina mencerminkan betapa berharganya pencapaian ini.

Ia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Vincic, sama seperti wasit mana pun di final Piala Dunia, sama sekali tidak peduli dengan identitas sang juara, melainkan memusatkan perhatian sepenuhnya untuk menyelesaikan pertandingan tanpa melakukan kesalahan yang memengaruhi hasil, sambil menegaskan bahwa inilah satu-satunya kekhawatiran bagi setiap wasit, dan bahwa segala spekulasi mengenai adanya konspirasi hanyalah tuduhan yang tidak berdasar.