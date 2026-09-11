Henry mengatakan itu terutama dengan menyoroti lawan Arsenal berikutnya di Liga Champions. The Gunners, yang meraih kemenangan susah payah 1-0 atas SSC Napoli pada laga pembuka, kini akan menghadapi juara bertahan Liga Champions, Paris Saint-Germain.

Mantan striker luar biasa itu mengaku sangat terkesan terutama oleh intensitas permainan ekstrem sang juara Prancis, yang ia nilai sangat sulit dikalahkan. "Lihat bagaimana PSG melakukan pressing? Itu mustahil dilawan," jelas Henry dalam wawancara dengan The Athletic.

"Tetapi Luis Enrique membutuhkan sekitar lima hingga enam bulan untuk membawa tim ini ke jalur yang benar. Orang-orang lupa bahwa para pemain harus bisa menerima kerja pelatih. Itu sesuatu yang sangat besar, tetapi tidak cukup dibicarakan," kata Henry. Jika para pemain siap menjalankan instruksi tanpa perlawanan, maka dengan kualitas yang tepat, sangat banyak hal bisa dicapai.

PSG kehilangan Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe selama beberapa tahun

Perkembangan ini dinilai sangat mengesankan terutama jika melihat perubahan personel dalam beberapa waktu terakhir. Dengan perpisahan dari para superstar seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe pada bursa transfer sebelumnya, banyak pakar memprediksi kemerosotan performa bagi klub Paris tersebut. Sebaliknya, klub itu membentuk skuad yang solid dan berorientasi pada pemain muda, yang menonjol karena ketegasannya.

"Sekarang memang mudah untuk mengatakan bahwa PSG adalah tim yang bagus," lanjut Henry. "Ketika semua pemain itu pergi dua tahun lalu, semua orang berpikir: Ya Tuhan, bagaimana mereka bisa pulih dari itu? Lalu mereka merekrut Bradley Barcola, setelah itu Desire Doue. Pada saat itu, orang tidak akan berpikir bahwa para pemain ini akan melakukan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi karena Enrique dengan sangat jelas mengatakan bagaimana ia ingin bermain, mereka berhasil."

Dalam konteks ini, Henry mengingatkan soal Ousmane Dembele: "Dia berkata: Jika Anda tidak berlari di Paris Saint-Germain, Anda akan tersingkir. Sesederhana itu."

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Thierry Henry menyebut Liverpool sebagai contoh peringatan

Untuk menegaskan betapa tidak terduganya sepakbola level tertinggi, mantan pemain profesional itu juga merujuk pada perkembangan dari musim 2025/2026. Dengan contoh Liverpool, ia menjelaskan betapa cepatnya hal-hal yang tampak pasti bisa mulai goyah.

"Semua orang berkata: Liverpool tahu bagaimana caranya menang. Saya tidak bisa membayangkan mereka tidak akan merebut gelar itu lagi," kenang Henry. Namun, tak lama kemudian struktur tim itu runtuh karena berbagai alasan.

Setelah The Reds merayakan gelar juara di bawah Arne Slot, penurunan performa terjadi menyusul banyaknya pemain baru. Karena itu, pria Prancis tersebut mengingatkan agar bersabar dalam menilai para kandidat juara: "Itulah sebabnya, ketika orang bertanya kepada saya: Siapa penantang, siapa calon juara? Apakah menurutmu, jika pemain ini pindah ke sana, mereka bisa bersaing?, maka saya menjawab: Hei, kita harus menunggu."